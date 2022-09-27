Російська ракета зруйнувала інфраструктуру аеропорту в Кривому Розі, його подальше використання неможливе

Російська ракета Х-59 зруйнувала аеропорт у Кривому Розі, його подальше використання неможливе, люди не постраждали, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворожа атака на Кривий Ріг. Росіяни поцілили ракетою Х-59 по аеропорту. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.

Люди під час удару не постраждали, повідомив Резніченко.