Події

07:07 27.09.2022

Російська ракета зруйнувала інфраструктуру аеропорту в Кривому Розі, його подальше використання неможливе

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Російська ракета зруйнувала інфраструктуру аеропорту в Кривому Розі, його подальше використання неможливе

Російська ракета Х-59 зруйнувала аеропорт у Кривому Розі, його подальше використання неможливе, люди не постраждали, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворожа атака на Кривий Ріг. Росіяни поцілили ракетою Х-59 по аеропорту. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.

Люди під час удару не постраждали, повідомив Резніченко.

 

Теги: #атака #аеропорт #кривий_ріг

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