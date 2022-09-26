Події

13:56 26.09.2022

До погроз Путіна потрібно ставитися серйозно, але ЄС продовжить надавати Україні військову підтримку - Боррель

2 хв читати
До погроз Путіна потрібно ставитися серйозно, але ЄС продовжить надавати Україні військову підтримку - Боррель

До погроз президента РФ Володимира Путіна потрібно ставитися серйозно, але ЄС продовжить надавати Україні військову підтримку, запроваджувати санкції проти РФ, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Я не хочу сіяти тривогу, але, безумовно, це небезпечний момент, тому що російська армія загнана в кут, і, знаючи реакцію Путіна - погроза застосування ядерної зброї - так, це дуже насторожує... Це не блеф. Коли люди кажуть, що це не блеф, потрібно ставитися до них серйозно", - сказав Боррель в інтерв'ю ВВС, опублікованому на його сторінці у твіттері в понеділок.

Він звернув увагу на те, що Євросоюз продовжить надавати Україні військову підтримку, запроваджувати економічні та персональні санкції проти РФ.

"Ми не ескалуємо. Люди кажуть мені: "Що ви збираєтеся робити?" Єдина відповідь, яку я маю, - те саме: військова підтримка, економічні санкції та персональні санкції, дипломатична діяльність", - пояснив Боррель.

Він наголосив, що війна має бути завершена в такий спосіб, що зберігатиме суверенітет і територіальну цілісність України.

"Ми робимо все можливе, щоб завершити війну. Але війна має бути завершена в такий спосіб, який зберігає суверенітет і територіальну цілісність України. Інакше ми можемо завершити війну, але не матимемо миру й матимемо ще одну війну", - зазначив Боррель.

Головний дипломат ЄС зазначив, що запаси зброї в країнах ЄС "не повністю виснажені", як він говорив раніше. "Можливо, це було перебільшенням з мого боку. Вичерпані - означає нуль", - пояснив він.

"Ми не були готові до війни. Ми не мали великого запасу зброї, тому що в наших умах мир, і це добре... Наші заводи зможуть виробляти більше. Ми продовжимо постачати зброю Україні", - наголосив Боррель.

Він наголосив на необхідності пошуку дипломатичного рішення.

"Але для того, щоб танцювати танго, потрібні двоє. Усі, хто їздив до Москви, до Кремля, щоб поговорити з Путіним, поверталися з однаковою відповіддю: "Я (Путін - ІФ-У) маю військові цілі, й доки я не досягну цих військових цілей, я продовжу боротьбу". Це було неможливо. Це, безумовно, тривожний напрям, але ми повинні продовжувати підтримувати Україну", - заявив Боррель.

Теги: #путін #війна #боррель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:27 26.09.2022
Українці перехитрили Путіна, він дав наказ про негайну ескалацію, бо не перемагає у війні – Трасс

Українці перехитрили Путіна, він дав наказ про негайну ескалацію, бо не перемагає у війні – Трасс

11:14 26.09.2022
Президент Фінляндії: Путін поставив усе на кін, тому важко уявити, як він змириться з будь-якою поразкою в Україні

Президент Фінляндії: Путін поставив усе на кін, тому важко уявити, як він змириться з будь-якою поразкою в Україні

10:31 26.09.2022
Через структурні проблеми в РФ мобілізація, ймовірно, не вплине на перебіг війни у 2022 році й не вплине на неї у 2023-му - ISW

Через структурні проблеми в РФ мобілізація, ймовірно, не вплине на перебіг війни у 2022 році й не вплине на неї у 2023-му - ISW

09:27 26.09.2022
За добу окупанти втратили 500 осіб о/с, 15 танків, 25 бойових броньованих машин - Генштаб ЗСУ

За добу окупанти втратили 500 осіб о/с, 15 танків, 25 бойових броньованих машин - Генштаб ЗСУ

08:11 26.09.2022
Зеленський про погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї: Не думаю, що він блефує

Зеленський про погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї: Не думаю, що він блефує

09:56 25.09.2022
За добу окупанти втратили 400 людей особового складу, 13 танків, 25 бойових броньованих машин – Генштаб ЗСУ

За добу окупанти втратили 400 людей особового складу, 13 танків, 25 бойових броньованих машин – Генштаб ЗСУ

15:30 24.09.2022
Українські бійці вразили в Херсонській області понтонну переправу, скупчення озброєння і техніки РФ - ОК "Південь"

Українські бійці вразили в Херсонській області понтонну переправу, скупчення озброєння і техніки РФ - ОК "Південь"

13:52 24.09.2022
9 повітряних цілей знищили бійці Повітряних сил ЗСУ 23 вересня

9 повітряних цілей знищили бійці Повітряних сил ЗСУ 23 вересня

12:28 24.09.2022
Втрати російських окупантів за добу становлять 240 осіб, 8 танків, 11 бойових машин, 6 артсистем, 1 літак і 1 вертоліт - Генштаб

Втрати російських окупантів за добу становлять 240 осіб, 8 танків, 11 бойових машин, 6 артсистем, 1 літак і 1 вертоліт - Генштаб

11:58 24.09.2022
Окупанти обстріляли Покровський, Краматорський та Бахмутський райони, пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю АКХЗ, знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію - голова ОВА

Окупанти обстріляли Покровський, Краматорський та Бахмутський райони, пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю АКХЗ, знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МАГАТЕ розпочало переговори щодо створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС - Гроссі

Україна відновила електропостачання Балаклії

Більшість опитаних українців вважають успіхи ЗСУ на полі бою результатом спільних зусиль України та країн Заходу

Українці перехитрили Путіна, він дав наказ про негайну ескалацію, бо не перемагає у війні – Трасс

Ми заявили росіянам, щоб вони припинили розмови про ядерну зброю - Блінкен

ОСТАННЄ

У деокупованій Балаклії відновлено подачу електроенергії - міськрада

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В НІКОПОЛІ

МАГАТЕ розпочало переговори щодо створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС - Гроссі

"Метінвест" Ахметова передав ЗСУ чергову партію дронів на 1,5 млн грн

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В НІКОПОЛІ

Суд засудив "луцького терориста" Кривоша до 13 років ув'язнення

Кримському "міністру сільського господарства", який забезпечив логістику для вивезення українського зерна, повідомлено про підозру

Російські окупанти залякують мешканців Мелітополя провокаційними вибухами

Україна відновила електропостачання Балаклії

Кличко: Київ приєднався до Пакту вільних міст

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА