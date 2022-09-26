До погроз Путіна потрібно ставитися серйозно, але ЄС продовжить надавати Україні військову підтримку - Боррель

До погроз президента РФ Володимира Путіна потрібно ставитися серйозно, але ЄС продовжить надавати Україні військову підтримку, запроваджувати санкції проти РФ, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Я не хочу сіяти тривогу, але, безумовно, це небезпечний момент, тому що російська армія загнана в кут, і, знаючи реакцію Путіна - погроза застосування ядерної зброї - так, це дуже насторожує... Це не блеф. Коли люди кажуть, що це не блеф, потрібно ставитися до них серйозно", - сказав Боррель в інтерв'ю ВВС, опублікованому на його сторінці у твіттері в понеділок.

Він звернув увагу на те, що Євросоюз продовжить надавати Україні військову підтримку, запроваджувати економічні та персональні санкції проти РФ.

"Ми не ескалуємо. Люди кажуть мені: "Що ви збираєтеся робити?" Єдина відповідь, яку я маю, - те саме: військова підтримка, економічні санкції та персональні санкції, дипломатична діяльність", - пояснив Боррель.

Він наголосив, що війна має бути завершена в такий спосіб, що зберігатиме суверенітет і територіальну цілісність України.

"Ми робимо все можливе, щоб завершити війну. Але війна має бути завершена в такий спосіб, який зберігає суверенітет і територіальну цілісність України. Інакше ми можемо завершити війну, але не матимемо миру й матимемо ще одну війну", - зазначив Боррель.

Головний дипломат ЄС зазначив, що запаси зброї в країнах ЄС "не повністю виснажені", як він говорив раніше. "Можливо, це було перебільшенням з мого боку. Вичерпані - означає нуль", - пояснив він.

"Ми не були готові до війни. Ми не мали великого запасу зброї, тому що в наших умах мир, і це добре... Наші заводи зможуть виробляти більше. Ми продовжимо постачати зброю Україні", - наголосив Боррель.

Він наголосив на необхідності пошуку дипломатичного рішення.

"Але для того, щоб танцювати танго, потрібні двоє. Усі, хто їздив до Москви, до Кремля, щоб поговорити з Путіним, поверталися з однаковою відповіддю: "Я (Путін - ІФ-У) маю військові цілі, й доки я не досягну цих військових цілей, я продовжу боротьбу". Це було неможливо. Це, безумовно, тривожний напрям, але ми повинні продовжувати підтримувати Україну", - заявив Боррель.