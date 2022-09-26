Події

13:43 26.09.2022

Суд засудив "луцького терориста" Кривоша до 13 років ув'язнення

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Суд засудив "луцького терориста" Кривоша до 13 років ув'язнення

Луцький міськрайонний суд у понеділок завершив розгляд справи Максима Кривоша, який захопив у липні 2020 року автобус із заручниками, і засудив обвинуваченого до 13 років позбавлення волі, повідомляє "Суспільне" з посиланням на власного кореспондента.

"За рішенням суду наступні 13 років Кривош проведе за ґратами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час оголошення вироку засуджений "жбурнув у бік суддів шматок господарського мила та сказав, що винним себе не вважає".

Як повідомлялося, вранці 21 липня в центрі Луцька чоловік, який назвався "Максимом Плохим", захопив рейсовий автобус приміського сполучення, при собі мав вибухівку і зброю. В автобусі перебували 13 людей. Поліція встановила особу правопорушника - Максим Кривош (1975 р. н.), офіційно проживає у Дубні (Рівненська область), там перебуває його сім'я. Уродженець с. Гай Оренбурзької області Російської Федерації. Раніше двічі судимий, відбув покарання у вигляді позбавлення волі сукупним терміном майже десять років у виправних закладах за скоєння низки тяжких злочинів. У мережі інтернет розміщено книгу автора "Максима Плохого", що описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.

Увечері того самого дня всіх заручників - 13 осіб було звільнено, терориста затримано. Цьому передувала розмова з Кривошем президента України Володимира Зеленського, розміщення у соцмережах відеозвернення глави держави про необхідність перегляду документального фільму про захист тварин (цього вимагав зловмисник). Одразу після звільнення заручників відеозвернення було видалено.

22 липня правоохоронці повідомили Кривошу про підозру у вчиненні терористичного акту, захопленні та утриманні осіб як заручників із погрозою знищення людей, зазіханні на життя співробітника правоохоронного органу, а також у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України).

У лютому 2021 року Волинська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Максима Кривоша.

Теги: #вирок #терорист #луцьк

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