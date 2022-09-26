Події

12:57 26.09.2022

Кличко: Київ приєднався до Пакту вільних міст

1 хв читати
Кличко: Київ приєднався до Пакту вільних міст

Київ приєднався до Пакту вільних міст. Церемонія підписання відбувалася під час саміту Пакту у Празі, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"На сьогодні для нас дуже важлива ваша підтримка і допомога і важлива наша ефективна співпраця. Я дякую європейським колегам, міста яких надали прихисток українським біженцям. Дякую за допомогу, яку ви надсилали Києву, і за те, що налаштовані допомагати нам у відновленні. Приєднання Києва до Пакту вільних міст - це ще одна можливість для спільного та ефективного подолання викликів, що постали на сьогодні перед Україною та цивілізованим демократичним світом", - наводить слова Кличка його пресслужба.

Пакт вільних міст - це відкритий міський альянс, започаткований у 2019 році мерами Варшави, Будапешта, Праги та Братислави. Європейські міста співпрацюють у захисті демократії, у боротьбі з корупцією та популізмом, захисті місцевого самоврядування й побудові ефективної взаємодії із національними урядами. А також реалізовують спільні ініціативи та проєкти, адаптовані до потреб окремих міст.

Під час саміту Пакту вільних міст у Празі відбулася зустріч Кличка з мерами Берліна, Варшави, Праги, Будапешта, Гамбурга, Франкфурта, Афін та Вільнюса.

Також Кличко зустрінеться із віцепрезидентом Європейської комісії.

Теги: #кличко #пакт #міста

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 21.09.2022
Кличко попросив у німецьких партнерів генератори та мобільні пункти обігріву для Києва

Кличко попросив у німецьких партнерів генератори та мобільні пункти обігріву для Києва

12:13 21.09.2022
Мобілізація та ядерні загрози не допоможуть РФ підкорити та знищити Україну й українців – Кличко

Мобілізація та ядерні загрози не допоможуть РФ підкорити та знищити Україну й українців – Кличко

15:36 20.09.2022
Кличко залишається лідером рейтингу кандидатів на посаду мера Києва – опитування

Кличко залишається лідером рейтингу кандидатів на посаду мера Києва – опитування

07:03 13.09.2022
Вірменські ЗМІ повідомляють про обстріл низки прикордонних міст країни військовими Азербайджану

Вірменські ЗМІ повідомляють про обстріл низки прикордонних міст країни військовими Азербайджану

07:45 24.08.2022
Україна продемонструвала, що не боїться і не здасться – Кличко привітав українців із 31 річницею незалежності

Україна продемонструвала, що не боїться і не здасться – Кличко привітав українців із 31 річницею незалежності

07:06 21.08.2022
Кличко про перемогу Усика: Україна продовжує доводити, що може перемагати – і у спорті, і на полі бою

Кличко про перемогу Усика: Україна продовжує доводити, що може перемагати – і у спорті, і на полі бою

16:15 20.08.2022
Кличко записав відео перед поєдинком Усика: це буде бій за Україну

Кличко записав відео перед поєдинком Усика: це буде бій за Україну

14:50 17.08.2022
Наприкінці тижня біля метро "Арсенальна" у Києві відкриють артоб'єкт, який символізує єдність Києва та Харкова – Кличко

Наприкінці тижня біля метро "Арсенальна" у Києві відкриють артоб'єкт, який символізує єдність Києва та Харкова – Кличко

11:21 12.08.2022
BBC оголосило шортліст із семи міст для проведення "Євробачення-2023"

BBC оголосило шортліст із семи міст для проведення "Євробачення-2023"

07:18 01.08.2022
Меру Києва Віталію Кличку надали звання почесного громадянина Варшави

Меру Києва Віталію Кличку надали звання почесного громадянина Варшави

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МАГАТЕ розпочало переговори щодо створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС - Гроссі

До погроз Путіна потрібно ставитися серйозно, але ЄС продовжить надавати Україні військову підтримку - Боррель

Україна відновила електропостачання Балаклії

Більшість опитаних українців вважають успіхи ЗСУ на полі бою результатом спільних зусиль України та країн Заходу

Українці перехитрили Путіна, він дав наказ про негайну ескалацію, бо не перемагає у війні – Трасс

ОСТАННЄ

У деокупованій Балаклії відновлено подачу електроенергії - міськрада

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В НІКОПОЛІ

МАГАТЕ розпочало переговори щодо створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС - Гроссі

"Метінвест" Ахметова передав ЗСУ чергову партію дронів на 1,5 млн грн

До погроз Путіна потрібно ставитися серйозно, але ЄС продовжить надавати Україні військову підтримку - Боррель

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В НІКОПОЛІ

Суд засудив "луцького терориста" Кривоша до 13 років ув'язнення

Кримському "міністру сільського господарства", який забезпечив логістику для вивезення українського зерна, повідомлено про підозру

Російські окупанти залякують мешканців Мелітополя провокаційними вибухами

Україна відновила електропостачання Балаклії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА