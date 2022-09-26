Кличко: Київ приєднався до Пакту вільних міст

Київ приєднався до Пакту вільних міст. Церемонія підписання відбувалася під час саміту Пакту у Празі, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"На сьогодні для нас дуже важлива ваша підтримка і допомога і важлива наша ефективна співпраця. Я дякую європейським колегам, міста яких надали прихисток українським біженцям. Дякую за допомогу, яку ви надсилали Києву, і за те, що налаштовані допомагати нам у відновленні. Приєднання Києва до Пакту вільних міст - це ще одна можливість для спільного та ефективного подолання викликів, що постали на сьогодні перед Україною та цивілізованим демократичним світом", - наводить слова Кличка його пресслужба.

Пакт вільних міст - це відкритий міський альянс, започаткований у 2019 році мерами Варшави, Будапешта, Праги та Братислави. Європейські міста співпрацюють у захисті демократії, у боротьбі з корупцією та популізмом, захисті місцевого самоврядування й побудові ефективної взаємодії із національними урядами. А також реалізовують спільні ініціативи та проєкти, адаптовані до потреб окремих міст.

Під час саміту Пакту вільних міст у Празі відбулася зустріч Кличка з мерами Берліна, Варшави, Праги, Будапешта, Гамбурга, Франкфурта, Афін та Вільнюса.

Також Кличко зустрінеться із віцепрезидентом Європейської комісії.