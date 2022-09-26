Події

12:34 26.09.2022

Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

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Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомляє пресслужба глави держави, учасники заслухали інформацію про оперативну обстановку на напрямках фронту.

"Були ухвалені рішення щодо активних дій сил оборони з метою подальшої деокупації території України", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що також було проаналізовано стан забезпечення військ озброєнням і боєприпасами. Президент наголосив на важливості оперативного забезпечення високоточною зброєю та всім необхідним сил, які активно просуваються вперед.

"Під час засідання учасники окремо зупинилися на питанні застосування ворогом нових типів озброєння та намітили плани протидії таким засобам", - наголошують в ОП.

Там уточнюють, що в засіданні також узяли участь міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, глава української дипломатії Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, керівники силових відомств і правоохоронних органів, а також керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко", - підсумували в Офісі президента.

Теги: #ставка #верховний #головнокомандувач

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