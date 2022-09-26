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12:06 26.09.2022

Більшість опитаних українців вважають успіхи ЗСУ на полі бою результатом спільних зусиль України та країн Заходу

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Більшість опитаних українців вважають успіхи ЗСУ на полі бою результатом спільних зусиль України та країн Заходу

Більшість опитаних українців (81%) вважають, що недавні успіхи Збройних сил України є результатом спільних зусиль України та країн Заходу, свідчать результати соціологічного опитування громадської думки "Сприйняття внеску підтримки Заходу у нещодавні успіхи української армії", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

У КМІС зазначають, що у вересні ЗСУ вдалося досягти значних успіхів на Харківщині. "Не применшуючи впливу інших факторів, ми хотіли дізнатися, як українці оцінюють внесок підтримки Заходу та співвідносять із, власне, вкладом самої України та українців", - наголошується в пресрелізі з результатами опитування.

У ньому уточнюється, що під час опитування респондентам було поставлено запитання, де вони могли вибрати варіанти відповідей від "виключно завдяки діям України та українців" (тобто повне ігнорування підтримки Заходу та акцент на власних силах) до "виключно завдяки допомозі Заходу" (тобто повне ігнорування власних сил та акцент на підтримці Заходу). Між цими крайніми варіантами було три проміжні варіанти, які свідчили про визнання хоч і різною мірою, але внеску обох сторін (України/українців та Заходу).

Результати опитування свідчать, що для 81% українців успіхи української армії є спільним досягненням та загальним результатом дій України та українців і підтримки Заходу. При цьому 40% респондентів деяку перевагу надають Україні/українцям, 36% - однаково бачать внесок України/українців та Заходу, а 5% деяку перевагу віддають Заходу.

"Про винятковий вплив дій України/українців говорять 10%, а про виняткову роль підтримки Заходу - 3%. У всіх регіонах України абсолютна більшість (77-82%) вважають успіхи української армії спільним результатом дій України/українців та Заходу", - підсумували соціологи.

Всеукраїнське опитування громадської думки "Сприйняття внеску підтримки Заходу у нещодавні успіхи української армії" проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 15 до 22 вересня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) було опитано 2002 респондентів, що проживають у всіх регіонах України (за винятком тимчасово окупованої АР Крим).

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Теги: #опитування #зсу #успіхи

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