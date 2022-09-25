Понад 23 тисячі паломників-хасидів прибуло до Умані

Станом на ранок неділі в Україну прибуло вже понад 23 тис. паломників-хасидів, повідомляє Об'єднана єврейська громада України.

"За даними ОЄГУ, станом на ранок 25 вересня приїхало вже понад 23 тис. паломників. Фонд імені Раббі Нахмана спільно з владою якісно організував паломництво, правоохоронні органи забезпечили високий рівень безпеки", - йдеться в повідомленні.

Щоосені в Умань на єврейський Новий рік (Рош га-Шана) з усього світу приїжджають паломники-хасиди, щоб відзначити це свято і помолитися на могилі засновника брацлавського хасидизму Раббі (цадика) Нахмана, який жив у XVIII-XIX ст.