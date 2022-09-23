Унаслідок нічного обстрілу в Миколаєві пошкоджено 35 приватних будинків та 6 багатоповерхівок - мер

35 приватних будинків та шість багатоповерхівок отримали пошкодження внаслідок обстрілу Миколаєва в ніч на п'ятницю, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"У всіх приватних будинках, крім вікон та дверей, розбита покрівля, у 20 із них - у приміщеннях обвалилася стеля. У багатоквартирних будинках здебільшого понівечені вікна та балкони", - написав Сєнкевич у телеграмі.

Він додав, що пошкодження також отримали два магазини та міський водопровід.

"Ремонтна бригада "Миколаївводоканалу" з самого ранку працює на місці та замінює частину труби", - підсумував він.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч на п'ятницю обстріляли Миколаїв, внаслідок чого в місті було попередньо уражено офісну будівлю об'єкта промислової інфраструктури. Також пошкоджено приватні будинки, водопровід та електромережі.