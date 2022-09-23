Події

17:09 23.09.2022

Унаслідок нічного обстрілу в Миколаєві пошкоджено 35 приватних будинків та 6 багатоповерхівок - мер

1 хв читати
Унаслідок нічного обстрілу в Миколаєві пошкоджено 35 приватних будинків та 6 багатоповерхівок - мер

35 приватних будинків та шість багатоповерхівок отримали пошкодження внаслідок обстрілу Миколаєва в ніч на п'ятницю, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"У всіх приватних будинках, крім вікон та дверей, розбита покрівля, у 20 із них - у приміщеннях обвалилася стеля. У багатоквартирних будинках здебільшого понівечені вікна та балкони", - написав Сєнкевич у телеграмі.

Він додав, що пошкодження також отримали два магазини та міський водопровід.

"Ремонтна бригада "Миколаївводоканалу" з самого ранку працює на місці та замінює частину труби", - підсумував він.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч на п'ятницю обстріляли Миколаїв, внаслідок чого в місті було попередньо уражено офісну будівлю об'єкта промислової інфраструктури. Також пошкоджено приватні будинки, водопровід та електромережі.

Теги: #миколаїв #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:09 23.09.2022
Унаслідок обстрілу Запоріжжя пошкоджено десять багатоповерхівок та дев'ять будинків приватного сектору

Унаслідок обстрілу Запоріжжя пошкоджено десять багатоповерхівок та дев'ять будинків приватного сектору

21:10 22.09.2022
Окупанти обстріляли Куп'янськ, поранено двох дітей та пенсіонерку - ОВА

Окупанти обстріляли Куп'янськ, поранено двох дітей та пенсіонерку - ОВА

19:47 22.09.2022
Росіяни обстріляли Синельниківський район, постраждала жінка – Дніпропетровська облрада

Росіяни обстріляли Синельниківський район, постраждала жінка – Дніпропетровська облрада

17:30 22.09.2022
Ворог обстріляв дві громади Сумщини, спалахнули склади із зерном на фермі

Ворог обстріляв дві громади Сумщини, спалахнули склади із зерном на фермі

10:42 22.09.2022
Окупанти в четвер випустили по центру Миколаєва 9 ракет С-300, пошкоджено лінії водо- та газопостачання, їх відновлять до кінця дня – голова ОВА Кім

Окупанти в четвер випустили по центру Миколаєва 9 ракет С-300, пошкоджено лінії водо- та газопостачання, їх відновлять до кінця дня – голова ОВА Кім

09:25 22.09.2022
Уночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів – мер

Уночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів – мер

09:05 22.09.2022
Ворожа ракета влучила в готель у Запоріжжі, під завалами залишаються люди – К.Тимошенко

Ворожа ракета влучила в готель у Запоріжжі, під завалами залишаються люди – К.Тимошенко

13:32 19.09.2022
Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині обстріляли з важкої артилерії, поранено жінку

Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині обстріляли з важкої артилерії, поранено жінку

10:12 19.09.2022
Російські окупанти продовжують обстрілювати Донеччину, постраждали будівлі коледжу та шкіл, одна людина загинула

Російські окупанти продовжують обстрілювати Донеччину, постраждали будівлі коледжу та шкіл, одна людина загинула

10:10 19.09.2022
Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС

Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Над Дніпропетровською областю збили два російські БПЛА

Правоохоронці ексгумували 436 тіл на місці масового поховання біля Ізюму, більшість із ознаками насильницької смерті - Синєгубов

Зеленський призначив Олексія Макеєва послом України у ФРН

Путін прагне відновити СРСР, а загибель людей - частина плану, сказав Зеленський в інтерв'ю Алену Делону

Україна щодня втрачає близько 50 військовослужбовців - Зеленський

ОСТАННЄ

СБУ виявила понад 4 тис. осіб, яких окупанти планують залучити до псевдореферендуму

На Харківщині поліція затримала мобілізованого військовослужбовця РФ, який переховувався в лісі в цивільному одязі

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом обстрілу окупантами Запоріжжя в четвер увечері

Стався вибух на АЗК WOG в Одесі

Російські окупанти посилили тиск на місцевих жителів для проведення псевдореферендумів – Генштаб ЗСУ

Стався вибух на АЗК WOG в Одесі

Українська армія збила 4 російські дрони-камікадзе та 1 штурмовик Су-25 - ОК "Південь"

Керівництво профільного комітету Ради пропонує на час війни спецпроцедуру виведення з ринку системно важливого банку

Комендантська година в Миколаєві й області з 1 жовтня триватиме з 22:00 до 06:00

Зеленський доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА