Офіси із централізованою системою опалення можуть закрити на зиму – експерт

Найбільш уразливим сегментом офісної нерухомості є об'єкти, які під час опалювальних сезонів користувалися виключно централізованою міською системою опалення, у них високі ризики закриття на зиму.

Таку думку висловив у коментарі "Інтерфакс-Україна" керівник департаменту управління проєктами та технічного консалтингу CBRE Ukraine Георгій Ніколаєв.

"Не виключено, що містам, Києву, зокрема, взимку пріоритетніше опалюватиме житлові будинки, критичну інфраструктуру, лікарні, дитячі садочки чи школи. Вирішенням такої ситуації може бути віддалена робота працівників орендарів із дому під час сильних морозів", - вважає Ніколаєв.

Експерт назвав резервні системи, які частково допоможуть бізнес-центрам "пережити" цьогорічний опалювальний сезон. У разі зниження поставок газу таку роль зможуть виконувати системи альтернативного опалення та кондиціонування, які здатні працювати в режимі теплового насоса.

"Взимку сучасні системи кондиціювання, встановлені у бізнес-центрах, можуть працювати як система опалення до настання значних морозів нижче -10-12 градусів", - каже Ніколаєв.

Він наголосив, що за нижчих температур така система не зможе ефективно забезпечувати обігрів і навіть ризикує вийти з ладу.

"Очікується, що бізнес-центри та орендарі, які мають такі системи, під час опалювального сезону намагатимуться використовувати саме їх, щоб підтримувати комфортну температуру для роботи в офісі, доки це можливо. Однак за сильних морозів потрібно буде частково використати стандартне опалення від газової котельні чи міської ТЕЦ", - повідомив Ніколаєв.

Експерт нагадав, що в Києві є певна кількість офісних будівель, які як альтернатива системі газопостачання, мають палетні котельні і планують їх використовувати цього опалювального сезону.

Ще один варіант - "зимовий офіс". За даними Ніколаєва, на ринку є орендодавці, які пропонують своїм орендарям на час зимового сезону переїхати до інших офісних будівель, де можна забезпечити достатній рівень опалення завдяки таким котельням.

"Особливо такі рішення є економічно ефективними для бізнес-центрів, де рівень вакантності високий і опалювати цілу будівлю для одного-двох орендарів нерентабельно. У таких випадках і власник будівлі, і орендар має заплатити велику ціну лише за опалення, тому для таких рішень визначником є економія та зниження фінансового навантаження для орендаря", - каже Ніколаєв.

Стосовно ж використання теплових насосів – сучасні системи кондиціонування можна вважати різновидом насосів, проте вони не є повноцінною або основною системою опалення. "Насоси типу повітроводу або геотермальні системи не мають широкого поширення в комерційних будинках, принаймні зараз", - повідомив Ніколаєв.

Він наголосив, що сучасні системи опалення залежать від електрики. У разі перебоїв із доступом до електроенергії короткостроковим рішенням можуть бути дизельні генератори, зазвичай в офісних центрах, встановлені для забезпечення критичних потреб, та систем життєзабезпечення будівлі.

"Однак слід розуміти, що від дизельного генератора неможливо забезпечити нормальне функціонування бізнес-центру", - каже Ніколаєв.

Експерт вважає, що сонячні електростанції на дахах справді можуть бути одним із альтернативних джерел відновлюваної електрики для потреб БЦ. "Але зараз вони не мають достатнього рівня потужності, щоб повноцінно забезпечити електроенергією хоча б один поверх сучасного бізнес-центру", - повідомив Ніколаїв.

CBRE зі штаб-квартирою в Лос-Анджелесі (США) є найбільшою у світі консалтинговою та інвестиційною компанією у сфері комерційної нерухомості, дохід якої у 2020 році становив $23,8 млрд. Згідно з рейтингом Fortune, входить до списку 500 найбільших у світі компаній (128-ме місце у 2020-му).

Український офіс CBRE відкрито у січні 2008 року, є частиною афілійованої мережі компанії.