СБУ встановила понад 1,5 тис. осіб, які будуть задіяні в організації псевдореферендуму у Запорізькій області

Служба безпеки України встановила понад 1,5 тис. осіб, яких ворог планує залучити до організації так званого референдуму на окупованих територіях Запорізької області, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Служба безпеки перехопила документи російських загарбників, які регламентують організацію фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Запорізької області", - сказав Дехтяренко у відеоповідомленні, розміщеному в телеграм-каналі СБУ у п'ятницю.

За його словами, встановлено особи понад 1000 російських силовиків, яких планують залучити до охоронних заходів псевдоголосування.

"Серед них - підрозділи росгвардії, військової поліції ЗС РФ та російського МНС. Допомагатимуть їм зрадники та колаборанти, які увійшли до складу окупаційного "головного управління МВС у Запорізькій області", а також приватні охоронні фірми, підконтрольні спецслужбам РФ", - зазначив він.

Спікер української спецслужби додав: "Окрім того, СБУ отримала повний список ворожих поплічників, які добровільно погодилися очолити так звані тервиборчкоми: ідентифіковано понад 390 колаборантів".

Дехтяренко наголосив, що СБУ встановила всіх організаторів незаконної діяльності, їх установчі дані та місця перебування.