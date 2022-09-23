Росія не виконує своїх обіцянок щодо часткової мобілізації – ISW

Росія не виконує своїх обіцянок щодо часткової мобілізації, зокрема про не призов до армії громадян, які не годяться до служби, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 22 вересня.

"Кремль відкрито не виконує своїх обіцяних умов часткової мобілізації лише через 24 години після своєї заяви від 21 вересня. Російські офіційні особи раніше заявляли, що часткова мобілізація стосуватиметься лише 300 000 осіб і лише тих, хто має попередній військовий досвід", - йдеться в тексті дослідження.

Зокрема, представник Кремля Дмитро Пєсков заявив 22 вересня, що практика видачі мобілізаційних розпоряджень затриманим громадянам під час протестів не суперечить закону про мобілізацію від 21 вересня.

Водночас західні та російські опозиційні ЗМІ повідомляли про випадки, коли російські військові комісари повідомляли протестувальникам про призов в армію в Москві та Воронежі. Зокрема, було призвано представника IT-сфери, який раніше не служив в армії, є співробітником банку і не відповідає заявленим критеріям часткової мобілізації.

Також повідомляється, що студент університету в Бурятії оприлюднив кадри, на яких Росгвардія та військова поліція забирають студентів з уроків для мобілізації, попри неодноразові заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу, що російських студентів не мобілізуватимуть.

Зазначено, що російська влада під надуманими приводами насильно вербує російських громадян для участі в бойових діях в Україні. Також відбувається демонстративна мобілізація громадян (наприклад, протестувальників).

"Деспотичний підхід Кремля до часткової мобілізації, ймовірно, посилить внутрішнє невдоволення заходом, який був би непопулярним, навіть якби був здійснений без жорстких підходів, які спостерігалися протягом останніх 24 годин", - дійшли висновку науковці.

Наголошується, що такий підхід навряд чи приведе до створення ефективних солдатів, водночас він викликає значну негативну реакцію всередині країни через незначну вигоду.