Події

21:00 22.09.2022

Звільнені з полону командири перебуватимуть у Туреччині "певний проміжок часу" - Буданов

2 хв читати
Звільнені з полону командири перебуватимуть у Туреччині "певний проміжок часу" - Буданов

П'ятеро звільнених напередодні з російського полону українських командирів перебуватимуть у Туреччині "певний проміжок часу", повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Щодо термінів: вони будуть там певний проміжок часу. Саме в такому формулюванні. Щодо всього іншого - зачекайте певний час, і обов'язково ці люди з'являться в публічному просторі", - повідомив Буданов на брифінгу в Офісі президента в четвер.

Він також розповів, що вони проживають наразі у Туреччині у приватному будинку.

"Я там був. Це досить пристойні умови, скажімо так. Це приватний будинок. Це ніяка не в'язниця, не яма, як хтось собі, можливо, уявляє. Це досить комфортне місце проживання, а не перебування", - сказав Буданов.

Як зазначив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, ситуація зі звільненими командирами на контролі.

"Два дні тому відбулася розмова Зеленського та Ердогана. Це особиста домовленість, особисті гарантії. Хочу ще раз наголосити: за особистої участі Ердогана у тому, що сталося, і в тому, що він дав ці гарантії безпеки, безпечного перебування наших громадян на території Туреччини. Тому це все на найвищому рівні. І весь цей час я спілкуюся з радником Ердогана. Ми з Будановим практично щотижня спілкуємося з керівником турецької розвідки. Усе на контролі", - зазначив Єрмак.

Крім того, за його словами, сам Буданов та міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський мали змогу особисто переконатися, в яких умовах перебуватимуть у Туреччині звільнені з полону.

Як повідомлялося, напередодні Україна в рамках обміну повернула п'ятьох військових командирів. Це Сергій Волинський, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлег.

Як раніше заявив президент України Володимир Зеленський, зазначені командири перебуватимуть у Туреччині до кінця війни.

 

Теги: #росія #обмін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:29 22.09.2022
Медведчук найбільше потрібен ФСБ - Буданов

Медведчук найбільше потрібен ФСБ - Буданов

19:37 22.09.2022
Єрмак про обмін полоненими: Ми не зупинимося, доки не повернемо всіх наших людей із російського полону

Єрмак про обмін полоненими: Ми не зупинимося, доки не повернемо всіх наших людей із російського полону

09:19 22.09.2022
Зеленський: Ми отримали 200 воїнів за одного фаната Росії – Медведчука

Зеленський: Ми отримали 200 воїнів за одного фаната Росії – Медведчука

19:56 21.09.2022
Росія звільнила десятьох іноземців, захоплених у полон в Україні, за посередництва Саудівської Аравії – ЗМІ

Росія звільнила десятьох іноземців, захоплених у полон в Україні, за посередництва Саудівської Аравії – ЗМІ

18:57 21.09.2022
Порошенко закликав виключити РФ із Ради безпеки ООН та надати Україні ще більше зброї

Порошенко закликав виключити РФ із Ради безпеки ООН та надати Україні ще більше зброї

09:24 20.09.2022
Україна та Росія домовилися про обмін 200 полонених - Ердоган

Україна та Росія домовилися про обмін 200 полонених - Ердоган

20:33 17.09.2022
До позову України проти РФ у зв'язку із порушеннями Конвенції про захист прав людини мають намір приєднатися ще 18 країн-членів Ради Європи

До позову України проти РФ у зв'язку із порушеннями Конвенції про захист прав людини мають намір приєднатися ще 18 країн-членів Ради Європи

18:49 16.09.2022
Зеленський закликав світових політиків і всі міжнародні організації юридично визнати Росію державою-спонсором тероризму після масових поховань в Ізюмі

Зеленський закликав світових політиків і всі міжнародні організації юридично визнати Росію державою-спонсором тероризму після масових поховань в Ізюмі

07:07 16.09.2022
Зеленський: Єдине, що може забезпечити виконання резолюції МАГАТЕ щодо ЗАЕС – виведення з неї всіх російських військових

Зеленський: Єдине, що може забезпечити виконання резолюції МАГАТЕ щодо ЗАЕС – виведення з неї всіх російських військових

19:21 15.09.2022
Мінфін США вніс Кадирова до санкційного списку

Мінфін США вніс Кадирова до санкційного списку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба: Ми не маємо дозволити Росії відновити її голодні ігри зі світом

Медведчук найбільше потрібен ФСБ - Буданов

Єрмак про обмін полоненими: Ми не зупинимося, доки не повернемо всіх наших людей із російського полону

Українські сили відбили ворожі атаки в районах Куп'янська, Зайцевого та Новомихайлівки – Генштаб ЗСУ

Генсек ООН закликає припинити всі обстріли ЗАЕС

ОСТАННЄ

Аналітик Concorde Capital припускає погіршення ситуації в економіці у 2023 році

Кулеба: Ми не маємо дозволити Росії відновити її голодні ігри зі світом

Недостатньо, щоб Україна хотіла миру, Росія має віддати пріоритет дипломатії, а не війні, щоб у миру був шанс - Кулеба

США готують до відправки в Україну нову партію боєприпасів - Міноборони США

РФ зазнає краху і нестиме повну відповідальність за злочини - Кулеба

Зеленський провів онлайн-дзвінок із Барброю Стрейзанд, яка стала амбасадором UNITED24

У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

США продовжать підтримувати Україну і намагатимуться досягти дипломатичного рішення на справедливих умовах - держсекретар

Блінкен: Ми не можемо і не допускатимемо, щоб Путін залишився без покарання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА