Звільнені з полону командири перебуватимуть у Туреччині "певний проміжок часу" - Буданов

П'ятеро звільнених напередодні з російського полону українських командирів перебуватимуть у Туреччині "певний проміжок часу", повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Щодо термінів: вони будуть там певний проміжок часу. Саме в такому формулюванні. Щодо всього іншого - зачекайте певний час, і обов'язково ці люди з'являться в публічному просторі", - повідомив Буданов на брифінгу в Офісі президента в четвер.

Він також розповів, що вони проживають наразі у Туреччині у приватному будинку.

"Я там був. Це досить пристойні умови, скажімо так. Це приватний будинок. Це ніяка не в'язниця, не яма, як хтось собі, можливо, уявляє. Це досить комфортне місце проживання, а не перебування", - сказав Буданов.

Як зазначив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, ситуація зі звільненими командирами на контролі.

"Два дні тому відбулася розмова Зеленського та Ердогана. Це особиста домовленість, особисті гарантії. Хочу ще раз наголосити: за особистої участі Ердогана у тому, що сталося, і в тому, що він дав ці гарантії безпеки, безпечного перебування наших громадян на території Туреччини. Тому це все на найвищому рівні. І весь цей час я спілкуюся з радником Ердогана. Ми з Будановим практично щотижня спілкуємося з керівником турецької розвідки. Усе на контролі", - зазначив Єрмак.

Крім того, за його словами, сам Буданов та міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський мали змогу особисто переконатися, в яких умовах перебуватимуть у Туреччині звільнені з полону.

Як повідомлялося, напередодні Україна в рамках обміну повернула п'ятьох військових командирів. Це Сергій Волинський, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлег.

Як раніше заявив президент України Володимир Зеленський, зазначені командири перебуватимуть у Туреччині до кінця війни.