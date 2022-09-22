Події

17:30 22.09.2022

Ворог обстріляв дві громади Сумщини, спалахнули склади із зерном на фермі

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Ворог обстріляв дві громади Сумщини, спалахнули склади із зерном на фермі

Ворог обстріляв Великописарівську та Білопільську громаду Сумської області, де спалахнули склади із зерном на місцевій фермі, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Білопільська громада. На жаль, маємо наслідки обстрілів зі сторони Росії. Опівдні росіяни випустили по селу Волфине 13 мін. Внаслідок цього загорілися склади із зерном на місцевій фермі", - написав він у телеграм-каналі.

Пізніше Живицький повідомив про обстріл Великописарівської громади.

"Росіяни опівдні випустили 26 мін по одному із прикордонних сіл громади. Є руйнування, інформація щодо постраждалих уточнюється", - повідомив він.

 

Теги: #обстріл #сумська_область

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