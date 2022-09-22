Події

16:50 22.09.2022

Резніков: Нове завдання звільнених у межах обміну українських захисників - пройти реабілітацію та розповісти світові свою історію

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Резніков: Нове завдання звільнених у межах обміну українських захисників - пройти реабілітацію та розповісти світові свою історію

Нове завдання звільнених у межах обміну 21 вересня 215 захисників України - пройти реабілітацію та розповісти світові свою історію, наголосив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Гарнізон Маріуполя отримав наказ утримувати місто якомога довше. Потім їм наказали рятувати свої життя. 215 солдатів вільні. Їх нове завдання: пройти реабілітацію та розповісти світові свою історію. Успіх українських учасників переговорів. Дякую Володимиру Зеленському та Реджепу Ердогану", - написав він у твіттері.

 

Теги: #маріуполь #резніков #захисники

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