Події

14:15 22.09.2022

Кількість жертв серед мирних громадян в Ізюмі внаслідок окупації РФ може становити понад тисячу - заступник мера

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Кількість жертв серед мирних громадян в Ізюмі внаслідок окупації РФ може становити понад тисячу - заступник мера

Кількість жертв мирного населення внаслідок російської окупації в Ізюмі може становити понад тисячу, вважає заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін.

"Сьогодні ми можемо говорити про те, що такі поховання – не в одному місці, а щонайменше у трьох… Там теж можуть розташовуватися масові поховання. І якщо спочатку ми оцінювали, що жертв серед мирного населення нашої громади – тисяча осіб, я побоююся, що ця цифра може лише збільшитися", - сказав Мацокін на онлайн-брифінгу в четвер у медіацентрі "Україна" (Київ).

Він нагадав, що ексгумація тіл масового поховання в Ізюмі триває.

"На сьогодні ці дії не завершено, я думаю, що вони навіть не дійшли до середини… Тіла відправляють до Харкова, і там із ними працюватимуть фахівці", - зазначив Мацокін.

За словами заступника міського голови, рідні загиблих здають матеріал для дослідження ДНК в Ізюмі, а самі дослідження проводитимуться у Харкові.

Теги: #жертви #ізюм

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