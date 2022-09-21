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20:39 21.09.2022

Прем'єр-міністр України провів зустріч із президентом Європейської ради

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Прем'єр-міністр України провів зустріч із президентом Європейської ради

Під час робочого візиту до Нью-Йорку 21 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив актуальні питання двосторонньої співпраці з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, повідомляє пресслужба уряду України.

Глава уряду подякував Європейському Союзу за організацію важливих заходів на полях 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

"Негативні наслідки розв’язаної Росією війни в Україні відчув увесь світ. Саме тому він має об’єднатися, аби зупинити агресію Росії та примусити її покинути територію України", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр-міністр України наголосив на важливості пошуку дієвих гарантій безпеки для України після завершення війни, щоб відбити бажання Росії розпочинати чергові криваві бойові дії. Зокрема, Шмигаль повідомив, що робоча група Єрмака-Расмуссена вже напрацювала та подала рекомендації щодо таких гарантій безпеки для України.

Під час зустрічі глава уряду України висловив подяку ЄС за підтримку надання наступного траншу макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро. За його словами, фінансова підтримка Євросоюзу разом із США та МВФ допомагає Україні утримувати макроекономічну стабільність та виконувати свої зобов'язання перед людьми.

Прем'єр-міністр також наголосив на вірності України своїм зобов'язанням як надійного транзитера зерна.

"Ви мали можливість у травні відвідати порти Одеси й ознайомитися з суднами із зерном, які чекали відправки. Сьогодні завдяки спільним зусиллям ці судна вже доставляють зерно в країни Азії, Африки та Європи", - зазначив Шмигаль і наголосив, що слід продовжити роботу "зернових коридорів" для підтримки продовольчої безпеки у світі.

Теги: #єврорада #шмигаль #мішель

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