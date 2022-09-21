Росія звільнила десятьох іноземців, захоплених у полон в Україні, за посередництва Саудівської Аравії – ЗМІ

Росія у середу, 21 вересня, звільнила десятьох полонених, захоплених в Україні, повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією офіційних представників Саудівської Аравії, полонених було звільнено за посередництва наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана.

Як повідомляє видання Al Arabiya, літак зі звільненими військовополоненими вже прибув до Ер-Ріяду. Серед звільнених п'ять громадян Великої Британії, двоє громадян США, а також громадяни Марокко, Швеції та Хорватії.