Події

19:56 21.09.2022

Росія звільнила десятьох іноземців, захоплених у полон в Україні, за посередництва Саудівської Аравії – ЗМІ

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Росія у середу, 21 вересня, звільнила десятьох полонених, захоплених в Україні, повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією офіційних представників Саудівської Аравії, полонених було звільнено за посередництва наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана.

Як повідомляє видання Al Arabiya, літак зі звільненими військовополоненими вже прибув до Ер-Ріяду. Серед звільнених п'ять громадян Великої Британії, двоє громадян США, а також громадяни Марокко, Швеції та Хорватії.

Теги: #росія #звільнення #полонені

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