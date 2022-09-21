Події

19:54 21.09.2022

Представниця Зеленського у Криму закликала жителів тимчасово окупованих територій саботувати мобілізацію до російської армії

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Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева закликала жителів тимчасово окупованих територій саботувати мобілізацію до лав Збройних сил Російської Федерації у разі її початку.

"Хочу звернутися до наших громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях і які можуть бути призвані до збройних сил РФ. Путін підписав указ щодо мобілізації. Ми розуміємо, що РФ намагатиметься призвати наших українських громадян із цих територій, зокрема Криму. Тому ми закликаємо вас саботувати мобілізацію, ухилятися від неї", - заявила Ташева на брифінгу в Офісі президента.

Вона також попередила про наслідки, які настануть у разі вступу українців до лав армії РФ.

"Ми розуміємо всі складнощі (ухилення від мобілізації - ІФ), але ви маєте зробити все, що від вас залежить. Ви маєте розуміти: якщо ви потрапите на поле бою, то, найімовірніше, ви будете вбиті або поранені. Ви можете стати інвалідами. Ми не хочемо цього для наших українських громадян. Ви також будете притягнуті до відповідальності згідно із українським законодавством", - сказала Ташева.

Теги: #рф #мобілізація #ташева

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