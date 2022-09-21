Події

18:57 21.09.2022

Порошенко закликав виключити РФ із Ради безпеки ООН та надати Україні ще більше зброї

1 хв читати
Порошенко закликав виключити РФ із Ради безпеки ООН та надати Україні ще більше зброї

П'ятий президент України, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав виключити РФ із Ради безпеки ООН і негайно надати Україні План дій щодо членства в НАТО, повідомляє пресслужба політсили.

"Сьогодні, у день Другої Пречистої та Міжнародний день миру, маніяк-диктатор виголосив своє "блеяння". Що змусило його це зробити? Єдність і мужність українського народу. Мужність і героїзм Збройних сил України. Світова коаліція на підтримку України, яка демонструється нашими партнерами. І безпорадність збройних сил російської федерації, яких перемололи Збройні сили України на території України в наших операціях... Вони вимушені мобілізувати зеків, гвалтівників, "опущених". Ці всі теж зламалися – несіть нових. І вони оголошують мобілізацію", – констатує п'ятий президент.

Порошенко висловив упевненість, що це також потужний меседж для росіян, які мають зрозуміти, що це повноцінна війна, за яку вони заплатили та ще заплатять.

Він закликав західних союзників надати Україні ще більше зброї та фінансової допомоги, а також посилити санкції проти РФ.

"ООН – вилучіть Росію з Ради Безпеки. НАТО – прийміть Україну в члени НАТО, дайте План дій щодо членства", – сказав Порошенко.

Теги: #порошенко #оон #росія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 21.09.2022
Байден виступає за збільшення кількості постійних та непостійних представників Ради безпеки ООН та використання права вето лише у надзвичайних ситуаціях

Байден виступає за збільшення кількості постійних та непостійних представників Ради безпеки ООН та використання права вето лише у надзвичайних ситуаціях

19:16 21.09.2022
Україна має такі самі права, як будь-яка суверенна нація, США будуть солідарні з Україною у протистоянні агресії РФ - Байден

Україна має такі самі права, як будь-яка суверенна нація, США будуть солідарні з Україною у протистоянні агресії РФ - Байден

18:52 21.09.2022
Росія порушила статут ООН - Байден

Росія порушила статут ООН - Байден

10:49 21.09.2022
Генпрокурор України обговорив із Пелосі створення трибуналу для покарання воєнних злочинців і визнання РФ державою - спонсором тероризму

Генпрокурор України обговорив із Пелосі створення трибуналу для покарання воєнних злочинців і визнання РФ державою - спонсором тероризму

10:00 21.09.2022
Шольц: Ми не приймемо мир, продиктований Росією

Шольц: Ми не приймемо мир, продиктований Росією

09:54 21.09.2022
Зеленський: Україна й надалі буде гарантом продовольчої програми ООН

Зеленський: Україна й надалі буде гарантом продовольчої програми ООН

09:33 21.09.2022
Держава, яка провокує голод, має отримувати від світу найжорстокішу реакцію - Зеленський на полях Генасамблеї ООН

Держава, яка провокує голод, має отримувати від світу найжорстокішу реакцію - Зеленський на полях Генасамблеї ООН

19:12 20.09.2022
Туреччина докладає величезних зусиль для того, щоб війна завершилася шляхом захисту територіальної цілісності та суверенітету України раз і назавжди - Ердоган

Туреччина докладає величезних зусиль для того, щоб війна завершилася шляхом захисту територіальної цілісності та суверенітету України раз і назавжди - Ердоган

18:51 20.09.2022
Перед українською делегацією на Генасамблеї ООН стоїть завдання зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України - Шмигаль

Перед українською делегацією на Генасамблеї ООН стоїть завдання зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України - Шмигаль

10:13 20.09.2022
Шість суден із продовольством вирушили з портів України до Іспанії, Італії, Туреччини та Китаю - ООН

Шість суден із продовольством вирушили з портів України до Іспанії, Італії, Туреччини та Китаю - ООН

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден на Генасамблеї ООН попередив, що ядерна війна не може мати переможців

Байден виступає за збільшення кількості постійних та непостійних представників Ради безпеки ООН та використання права вето лише у надзвичайних ситуаціях

Фон дер Ляєн і Трасс: Заява Путіна - заява про слабкість. Ми прихильні підтримувати Україну стільки, скільки потрібно

Україна має такі самі права, як будь-яка суверенна нація, США будуть солідарні з Україною у протистоянні агресії РФ - Байден

Росія порушила статут ООН - Байден

ОСТАННЄ

Байден на Генасамблеї ООН попередив, що ядерна війна не може мати переможців

Байден заявив про необхідність досягти продовження стамбульської продуктової угоди

Фон дер Ляєн і Трасс: Заява Путіна - заява про слабкість. Ми прихильні підтримувати Україну стільки, скільки потрібно

Війна РФ спрямована на знищення права України на існування - Байден

Байден: США надали Україні безпрецедентну безпекову допомогу - на понад $25 млрд

Байден на Генасамблеї ООН: Війна між Україною та РФ має закінчитися на справедливих умовах, єдина країна, яка стоїть на цьому шляху, - Росія

Ворог завдав удару по Нікопольському району, одна людина загинула, троє поранені

Столтенберг: НАТО зробить усе, щоб у Москві зрозуміли, що виграти ядерну війну не можна, їй треба запобігти

Окупанти використовували напівпідвальне приміщення у Куп'янському райвідділі поліції для тортур

Президент Ірану на Генасамблеї ООН запевнив, що його країна не прагне отримати ядерну зброю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА