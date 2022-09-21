Порошенко закликав виключити РФ із Ради безпеки ООН та надати Україні ще більше зброї

П'ятий президент України, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав виключити РФ із Ради безпеки ООН і негайно надати Україні План дій щодо членства в НАТО, повідомляє пресслужба політсили.

"Сьогодні, у день Другої Пречистої та Міжнародний день миру, маніяк-диктатор виголосив своє "блеяння". Що змусило його це зробити? Єдність і мужність українського народу. Мужність і героїзм Збройних сил України. Світова коаліція на підтримку України, яка демонструється нашими партнерами. І безпорадність збройних сил російської федерації, яких перемололи Збройні сили України на території України в наших операціях... Вони вимушені мобілізувати зеків, гвалтівників, "опущених". Ці всі теж зламалися – несіть нових. І вони оголошують мобілізацію", – констатує п'ятий президент.

Порошенко висловив упевненість, що це також потужний меседж для росіян, які мають зрозуміти, що це повноцінна війна, за яку вони заплатили та ще заплатять.

Він закликав західних союзників надати Україні ще більше зброї та фінансової допомоги, а також посилити санкції проти РФ.

"ООН – вилучіть Росію з Ради Безпеки. НАТО – прийміть Україну в члени НАТО, дайте План дій щодо членства", – сказав Порошенко.