Ворог завдав удару по Нікопольському району, одна людина загинула, троє поранені

Російські окупанти завдали удару по Нікопольському району, одну людину вбили, попередньо двох поранили, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"І знову ворожий удар по Нікопольському району. Росіяни обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади. Одну людину вбили. Попередньо двох поранили. На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Деталі атаки з'ясовуються", - написав він у телеграм-каналі.