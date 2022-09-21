Луганську область після 24 лютого залишили 320 тис. мешканців та 80% підприємців - голова ОВА

Половина жителів Луганської області, які проживали на підконтрольній українській владі території до повномасштабного вторгнення РФ, залишили регіон, також в інші області передислокувалися майже 80% суб'єктів господарської діяльності, повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Загалом майже 80% підприємців та інших суб'єктів господарської діяльності поїхали до безпечних регіонів України. Значна частина підприємств релокована до Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької, Кіровоградської, Полтавської, Хмельницької, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Одеської областей… Варто також зазначити, що регіон залишили 320 тисяч мешканців, тобто 50% населення області", - написав Гайдай у телеграмі.

Він розповів, що виробничі площі, приміщення, майно багатьох суб'єктів на території Луганської області було пошкоджено та розкрадено.

Голова обладміністрації також зазначив, що багато хто з мешканців області, які залишилися на окупованій території, хотіли виїхати, але не змогли. "Звісно, є ті, хто чекав на "руський мір" і залишився свідомо. Але у нас багато прикладів тих, хто вирішив виїхати з районів, звідки евакуацію не було можливості провести через швидку окупацію громад", - написав Гайдай.