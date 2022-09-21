Посол Франції відвідав Полтаву та Харків

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен відвідав Полтаву та Харків, запевнивши у підтримці Францією України.

"Повернення посла Франції в Україні Етьєна де Понсена у зруйноване місто Харків, що на передовій боротьби з агресією Росії. Сильні емоції на зустрічах із міським головою І. Тереховим та головою ОВА О. Синєгубовим. Посол підтвердив допомогу Франції Україні, зокрема у боротьбі з безкарністю", - йдеться у повідомленні посольства Франції в Україні у твіттері у середу.

Крім того, де Понсен відвідав Полтаву, де зустрівся з губернатором, військовими, внутрішньо переміщеними особами та місцевими депутатами.

"Насичений візит до Полтави (за 300 км), щоб висловити підтримку Франції. Зустрічі з губернатором, військовими, внутрішньо переміщеними особами та місцевими депутатами. Область мобілізувалися, щоб протистояти агресії Росії та розпочати відновлення", - зазначається у повідомленні посольства у твіттері у середу.