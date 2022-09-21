У разі загрози територіальній цілісності РФ буде використано всі наявні засоби, це не блеф - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що "роза вітрів" може розвернутися в бік тих, хто намагається "шантажувати" Росію ядерною зброєю.

"Ті, хто намагається шантажувати нас ядерною зброєю, повинні знати, що "роза вітрів" може розвернутися і в їхній бік", - сказав Путін під час телезвернення.

Він зазначив, що Захід використовує ядерний шантаж, але "йдеться не лише про заохочувані Заходом обстріли Запорізької атомної електростанції, що загрожує атомною катастрофою, а і про висловлювання деяких високопосадовців провідних держав - країн НАТО про можливість і допустимість застосування проти Росії зброї масового ураження, ядерної зброї.

"Тим, хто дозволяє собі такі заяви щодо Росії, хочу нагадати, що наша країна також має різні засоби ураження, а за окремими компонентами - й більш сучасні, ніж країни НАТО", - сказав Путін.

Президент РФ додав: "І в разі загрози територіальній цілісності нашої країни, для захисту Росії та нашого народу ми, безумовно, використаємо всі засоби, які є в нашому розпорядженні. Це не блеф".