Події

09:50 21.09.2022

У разі загрози територіальній цілісності РФ буде використано всі наявні засоби, це не блеф - Путін

1 хв читати
У разі загрози територіальній цілісності РФ буде використано всі наявні засоби, це не блеф - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що "роза вітрів" може розвернутися в бік тих, хто намагається "шантажувати" Росію ядерною зброєю.

"Ті, хто намагається шантажувати нас ядерною зброєю, повинні знати, що "роза вітрів" може розвернутися і в їхній бік", - сказав Путін під час телезвернення.

Він зазначив, що Захід використовує ядерний шантаж, але "йдеться не лише про заохочувані Заходом обстріли Запорізької атомної електростанції, що загрожує атомною катастрофою, а і про висловлювання деяких високопосадовців провідних держав - країн НАТО про можливість і допустимість застосування проти Росії зброї масового ураження, ядерної зброї.

"Тим, хто дозволяє собі такі заяви щодо Росії, хочу нагадати, що наша країна також має різні засоби ураження, а за окремими компонентами - й більш сучасні, ніж країни НАТО", - сказав Путін.

Президент РФ додав: "І в разі загрози територіальній цілісності нашої країни, для захисту Росії та нашого народу ми, безумовно, використаємо всі засоби, які є в нашому розпорядженні. Це не блеф".

Теги: #путін #ядерна_зброя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:38 21.09.2022
Путін заявив, що РФ підтримає підсумки "референдумів" на Донбасі, в Запорізькій і Херсонській областях

Путін заявив, що РФ підтримає підсумки "референдумів" на Донбасі, в Запорізькій і Херсонській областях

08:34 17.09.2022
Байден попередив Путіна про наслідки для Росії у разі застосування ядерної чи хімічної зброї в Україні

Байден попередив Путіна про наслідки для Росії у разі застосування ядерної чи хімічної зброї в Україні

11:48 07.09.2022
Путін має намір обговорити з Ердоганом можливості обмеження вивезення агропродукції з України до Європи чорноморським коридором

Путін має намір обговорити з Ердоганом можливості обмеження вивезення агропродукції з України до Європи чорноморським коридором

14:51 06.08.2022
Ердоган заявляє, що домовився з Путіним про оплату російського газу в рублях

Ердоган заявляє, що домовився з Путіним про оплату російського газу в рублях

16:22 26.07.2022
Путін знову провалив спробу розділити ЄС, використовуючи газ як політичну зброю, – Чехія, яка головує в ЄС, про 15% скорочення споживання газу

Путін знову провалив спробу розділити ЄС, використовуючи газ як політичну зброю, – Чехія, яка головує в ЄС, про 15% скорочення споживання газу

13:38 12.07.2022
Путін зібрався до Тегерана, там зустрінеться і з Ердоганом, повідомляють у Кремлі

Путін зібрався до Тегерана, там зустрінеться і з Ердоганом, повідомляють у Кремлі

12:12 01.07.2022
Відодо передав Путіну послання Зеленського

Відодо передав Путіну послання Зеленського

16:59 30.06.2022
Байден: До початку війни я сказав Путіну, що якщо він нападе на Україну, НАТО стане ще сильнішим і згуртованішим

Байден: До початку війни я сказав Путіну, що якщо він нападе на Україну, НАТО стане ще сильнішим і згуртованішим

12:02 29.06.2022
Путін не досяг успіху в тому, щоб закрити двері НАТО, – Столтенберг про приєднання Фінляндії та Швеції

Путін не досяг успіху в тому, щоб закрити двері НАТО, – Столтенберг про приєднання Фінляндії та Швеції

09:32 29.06.2022
Зеленського не цікавлять чутки про хворобу Путіна

Зеленського не цікавлять чутки про хворобу Путіна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Україна й надалі буде гарантом продовольчої програми ООН

Путін заявив, що РФ підтримає підсумки "референдумів" на Донбасі, в Запорізькій і Херсонській областях

Держава, яка провокує голод, має отримувати від світу найжорстокішу реакцію - Зеленський на полях Генасамблеї ООН

Ситуація на передовій свідчить, що ініціатива - за Україною – Зеленський

Наші позиції не змінюються від шуму та будь-яких анонсів десь – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський: Україна й надалі буде гарантом продовольчої програми ООН

Путін підписав указ про часткову мобілізацію в РФ

Держава, яка провокує голод, має отримувати від світу найжорстокішу реакцію - Зеленський на полях Генасамблеї ООН

Ситуація на передовій свідчить, що ініціатива - за Україною – Зеленський

Наші позиції не змінюються від шуму та будь-яких анонсів десь – Зеленський

Втрати ворога за день становлять 300 людей о/с, 11 танків, 17 артсистем, один літак - Генштаб

Рятувальники деблокували 10 людей із будинку, який постраждав унаслідок ворожого ракетного удару, – Терехов

Переговори можливі лише в тому разі, якщо цього хоче суверенна Україна, а Росія сумлінно прийме їх – Макрон

Україна отримуватиме більше допомоги від США – Клінтон

Зеленський вважає, що США можуть тиснути на країни, які хочуть "залишитися в стороні" від війни в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА