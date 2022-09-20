Жодні бутафорські референдуми не змінять позицію Європи щодо територіальної цілісності України – голова Європарламенту

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола заявляє про незмінність позиції Європи щодо територіальної цілісності України, незважаючи на наміри РФ провести так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях України.

"Для ясності: жодні бутафорські референдуми не змінять позицію Європи щодо України та її територіальної цілісності. Це також не змінить того факту, що саме Росія вторглася в суверенну України. Європа на боці України", - написала Мецола у твіттері у вівторок.