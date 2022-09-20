Події

19:50 20.09.2022

Генсек НАТО назвав анонсовані псевдореферендуми подальшою ескалацією "путінської війни"

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Генсек НАТО назвав анонсовані псевдореферендуми подальшою ескалацією "путінської війни"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що фіктивні "референдуми" РФ на тимчасово окупованих територіях України не мають легітимності і є подальшою ескалацією "путінської війни".
"Фіктивні референдуми не мають легітимності та не змінюють характеру агресивної війни РФ проти України. Це подальша ескалація путінської війни. Міжнародна спільнота має засудити це кричуще порушення міжнародного права й посилити підтримку України", - написав він у твіттері.
Як повідомлялося, у вівторок т.зв. народні ради самопроголошених "Л/ДНР" заявили про рішення провести з 23 по 27 вересня т.зв. референдуми про входження до складу Росії. Пізніше про проведення т.зв. референдумів на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей заявили й місцеві гауляйтери.

Теги: #нато #референдум #генсек #україна

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