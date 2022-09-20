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19:14 20.09.2022

Окупанти завдали сім ракетних і 20 авіаударів по Україні за добу, намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища – Генштаб ЗСУ

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Окупанти завдали сім ракетних і 20 авіаударів по Україні за добу, намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали сім ракетних і 20 авіаційних ударів за поточну добу, здійснили понад 15 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об'єктах на території України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.
"Унаслідок терористичних дій російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура більш як 20 населених пунктів. Серед них Слов’янськ, Сіверськ, Соледар, Бахмут, Вугледар, Степне, Нікополь і Очаків", - ідеться у зведенні.
У смт Печеніги Чугуївського району Харківської області окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, проте безуспішно.
Противник здійснював обстріли з танків, мінометів і різнокаліберної артилерії:
на сіверському напрямку – в районах населених пунктів Михайлове і Гута Студенецька Чернігівської області та Нововасилівка і Рясне Сумської області;
на слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Дергачі, Фиголівка, Дворічна, Шевченкове, Куп’янськ а Кам’янка;
на краматорському напрямку – Ярова, Пришиб, Донецьке, Серебрянка, Щурове, Райгородок, Озерне, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка;
на бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ та Нью-Йорк;
на авдіївському напрямку – Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське;
на запорізькому напрямку – Новосілка, Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське, Залізничне, Гуляйполе, Малинівка, Червоне, Дорожнянка, Малі Щербаки, Мала Токмачка та Кам’янське.
На південнобузькому напрямку обстрілів з боку противника зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема Високопілля, Миролюбівка, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Широке, Зоря, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Олександрівка.
Окупанти обстрілюють позиції українських військ уздовж лінії зіткнення, вживають заходів щодо перегрупування своїх військ, а також постійно здійснюють повітряну розвідку, йдеться у зведенні.
"Зберігається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України", - наголосили в Генштабі.

Теги: #рф #україна #війна #обстріли

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