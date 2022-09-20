США не виключають можливості постачання Україні танків, зокрема сучасних - ЗМІ

Вашингтон не відмовляється від вивчення варіанта постачання Україні танків, не лише спроектованих СРСР, а й сучасних, повідомляє у вівторок The New York Times із посиланням на неназваного високопоставленого представника оборонної сфери США.

"Танки поряд з іншими варіантами, без сумніву, стоять на порядку денному", - сказав він.

Він уточнив, що воєнна допомога США Україні стосується і переведення українських військовослужбовців зі зброї радянської доби на озброєння, які використовують країни НАТО та армії інших західних держав.

За його словами, бронетехніка важлива для української армії, а в майбутньому її командування "може захотіти або йому потрібний перехід на моделі, сумісні зі стандартами НАТО".

"Доступні танки, які можна поставити негайно, за мінімального навчання екіпажів, це танки радянських моделей. Але, звичайно, ми не проти й інших варіантів за умови проведення відповідного навчання, ремонту та підтримки кваліфікації", - зазначив він.