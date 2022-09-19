Події

21:02 19.09.2022

В Ізюмі знайдено журнал затриманих, який вели окупанти, у Стрілечій у приміщенні окупаційної "поліції" знайдено пристрій для катування струмом

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У деокупованому с. Стрілеча Харківської області в приміщенні залізничного вокзалу, де розміщувалася окупаційна "поліція", було знайдено пристрій для катування струмом, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"У Стрілечій на залізничному вокзалі, де була розташована так звана поліція окупантів, ми знайшли пристрої для катувань електричним струмом", - сказав Синєгубов на брифінгу в понеділок.
За його словами, на звільнених територіях правоохоронці наразі документують і збирають доказову базу щодо всіх воєнних злочинів, учинених окупантами. Як найбільш яскравий приклад таких злочинів Синєгубов назвав Ізюм, де після звільнення було виявлено масове поховання цивільних і військових і де нині правоохоронці здійснюють ексгумацію. Голова ОВА зазначив, що переважна більшість уже ексгумованих тіл, зокрема дітей, мають ознаки насильницької смерті.
"В одній із могил знайшли цілу родину, включно з маленькою дитиною, яка загинула, за попередніми даними судових експертів, від насильницької смерті. Ми все ретельно документуємо, щоб кожен злочин не залишився поза увагою, зокрема міжнародної юрисдикції", - сказав Синєгубов.
У свою чергу заступник начальника ГУ Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов повідомив, що слідчі оглядають приміщення відділу поліції в Ізюмі, які окупанти перетворили на свою базу й організували там в'язницю і катівню.
"Слідчі ведуть огляд, уже знайдені журнали зі списком затриманих, які вели рашисти, а також інструменти катувань - електричні кабелі. Також вивчають кожну камеру, де тримали людей - вилучають зразки ДНК і відбитки пальців, збирають базу доказів для суду. У темних підвальних камерах люди перебували від кількох тижнів до місяців, навіть не завжди розуміючи, чого від них хочуть окупанти", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Теги: #катування #харківщина

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