Міжнародна спільнота має посилити санкції у відповідь на насильне вивезення українських дітей на територію РФ - Верещук

Україна вважає неприйнятними будь-які спроби всиновлення в РФ дітей, насильно вивезених з України на територію держави-агресора, заявила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Ми маємо дані, що Росія готує для деяких із них передачу у певні опікунські родини, як вони це називають, ще якісь форми усиновлення. Це абсолютно неприйнятно. Ми як держава не дозволяли всиновлювати і в якійсь формі забезпечувати проживання наших дітей на території держави-агресора", - сказала Верещук на брифінгу в Харкові в понеділок.

Вона наголосила, що наразі не має достовірних даних, скільки загалом дітей було насильно вивезено з України до РФ, зазначивши, що на 1 вересня було відомо про такі дії стосовно 2161 статусної, тобто позбавленої батьківського піклування дитини.

Верещук розцінила це як злочин, учинений державою-агресором. На її думку, міжнародна спільнота має відреагувати на дії РФ посиленням санкцій.

"Нині наше завдання – знайти цих дітей, їхнє місце розташування і вимагати їх повернення. Ми вимагаємо повернути наших дітей, звертаємося до міжнародної спільноти з вимогою зробити все, щоб Росія заплатила за те, що наші діти незаконно перебувають на території Російської Федерації, тобто посилити санкції", - сказала Верещук.