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20:17 19.09.2022

Колаборанти з деокупованих територій можуть утекти або ж будуть засуджені - Зеленський

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Колаборанти з деокупованих Збройними силами України територій можуть утекти або ж будуть засуджені згідно з національним законодавством, заявив президент Володимир Зеленський.
"Харківська область - стабілізуємо ситуацію, тримаємо позиції. Міцно. Настільки міцно, що окупанти відчутно панікують. Що ж - а ми попереджали, що варіантів у російських військових в Україні тільки два: втеча з нашої землі або полон. У колаборантів варіанти схожі: або вони спробують втекти - і ще невідомо, чи впустить їх Росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт, або колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України", – заявив Зеленський у відеозверненні.
Він подякував Національній поліції та Службі безпеки за швидке відновлення правопорядку та результативність.
"Не можу розкривати всіх деталей, але завдяки СБУ зараз маємо впевненість, що в окупантів не буде жодної опори на українській землі", - сказав він.

Теги: #деокупація #відеозвернення #зеленський #колаборанти

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