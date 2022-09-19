Події

11:18 19.09.2022

Компанія Ахметова "Метінвест" передала армії 300 безпілотників

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Компанія Ріната Ахметова "Метінвест" передала Сухопутним військам і підрозділам ГУР 300 безпілотників на загальну суму понад $1,4 млн, ідеться у повідомленні компанії в понеділок.

"Дрони обладнані тепловізорами та оптичним зумом, що дає змогу відстежувати ворожу техніку та живу силу ворога навіть уночі. Вони мають додаткові батареї, можуть пролітати 10 км і бути в повітрі близько 40 хв", - повідомили в компанії.

Загалом у рамках "мілітарної ініціативи" "Метінвест" поставив уже понад 800 дронів для ЗСУ.

"З першого дня війни підприємство Ахметова надає Збройним силам необхідні для передової укріплення, металоконструкції, бронежилети, засоби розвідки та зв'язку. В рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова" металургійні підприємства "Метінвесту" частково перевели виробництво на військові рейки. Виділено окрему виробничу лінію для випуску бронежилетів, бронепластин для техніки, металевих укріплень і бліндажів", - ідеться в повідомленні.

Теги: #зсу #метінвест #дрони

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