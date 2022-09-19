Події

10:03 19.09.2022

Український контрнаступ на Херсонщині просувається вперед, окупанти намагаються відступати організовано – ISW

3 хв читати
Український контрнаступ на Херсонщині просувається вперед, окупанти намагаються відступати організовано – ISW

Російські сили в західній частині Херсонської області, ймовірно, намагаються відступити на більш захищені позиції в рамках контрольованого відходу, щоб уникнути хаотичного відступу, як у Харківській області у вересні, повідомляється у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 18 вересня.

"За останні кілька місяців росіяни сильно зміцнили захід Херсонської області, зокрема за рахунок повітрянодесантних частин... Ці нібито професійні, добре навчені й оснащені частини зосереджені на невеликій ділянці в Херсонській області та були підготовлені до очікуваного контрнаступу. Схоже, вони діють значно краще, ніж російські сили на Харківщині", - наголошується у зведенні.

За даними ISW, утім, український контрнаступ у Херсонській області просувається вперед, і російські сили, схоже, намагаються уповільнити його та відступити на більш обороноздатні позиції, а не зупинити або розвернути назад. "Безперервні українські атаки на російські наземні шляхи сполучення через р. Дніпро в західну частину Херсонської області, мабуть, дедалі більше впливають на російські постачання на правому березі - нещодавні повідомлення свідчать про нестачу продовольства та води в окупованому Росією м. Херсоні та про принаймні тимчасове ослаблення вогню російської артилерії. Неякісні проксі-підрозділи впали на деяких ділянках російської лінії фронту, давши змогу українцям просунутися вперед", - ідеться у повідомленні.

В ISW припускають, що українські сили повернуть собі більшу частину, або навіть усю західну частину Херсонської області найближчими тижнями, якщо вони продовжать блокувати російські шляхи постачання та продовжуватимуть свій наступ.

Також повідомляється, що минулого тижня російське командування наказало "не відступати" всім частинам, дислокованим на Донбасі, незалежно від розвитку ситуації. При цьому в ISW зазначають, що Донецька область - єдина територія в Україні, де російські війська все ще намагаються вести наступальні операції, і раніше були лише поодинокі повідомлення про обмежені українські контратаки. "Немає доказів того, що Україна готує великомасштабну контрнаступальну операцію в цьому районі. Наказ передбачає, однак, що російські військові можуть побоюватися українського контрнаступу", - наголошується в повідомленні.

За даними ISW, українські сили продовжують зміцнювати позиції на східному березі р. Оскол у Харківській області, незважаючи на спроби РФ їх стримати. Також повідомляється, що в боях за схід України кілька російських бронетанкових і механізованих підрозділів, ймовірно, були фактично знищені.

У зведенні відзначаються ознаки того, що російське керівництво дедалі більше покладається на нерегулярні та погано навчені спеціальні добровольчі та проксі-підрозділи, ніж на спроби відновити звичайні підрозділи російських сухопутних військ. "Формування таких спеціальних підрозділів призведе до подальшого напруження, нерівності та загальної відсутності згуртованості між силами... Професійні військовослужбовці, найімовірніше, стикатимуться з поведінковими проблемами серед завербованих ув'язнених... Формування нерегулярних, поспіхом навчених підрозділів мало додає бойової міцності російським силам, що воюють в Україні", - резюмували у ISW.

Теги: #звіт #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:20 18.09.2022
Російська армія намагається вчиняти безглузді наступальні дії на Донбасі замість того, щоб зосередитись на захисті від українських контрнаступів - ISW

Російська армія намагається вчиняти безглузді наступальні дії на Донбасі замість того, щоб зосередитись на захисті від українських контрнаступів - ISW

11:30 17.09.2022
Масові поховання в Ізюмі підтверджують, що звірства росіян у Бучі не були аномалією - ISW

Масові поховання в Ізюмі підтверджують, що звірства росіян у Бучі не були аномалією - ISW

10:55 16.09.2022
Окупанти зміцнюють позиції на сході України, але ЗСУ продовжують контрнаступ – ISW

Окупанти зміцнюють позиції на сході України, але ЗСУ продовжують контрнаступ – ISW

09:54 15.09.2022
Російські окупанти відключили мобільний інтернет у Луганській області - ISW

Російські окупанти відключили мобільний інтернет у Луганській області - ISW

10:04 14.09.2022
Кремль визнав свою поразку на Харківщині, першу поразку РФ у війні проти України – ISW

Кремль визнав свою поразку на Харківщині, першу поразку РФ у війні проти України – ISW

09:58 13.09.2022
Контрнаступ ЗСУ на півдні України розвивається, частина підрозділів окупантів залишила стратегічно важливу Киселівку та відійшла до річки Дніпро – ISW

Контрнаступ ЗСУ на півдні України розвивається, частина підрозділів окупантів залишила стратегічно важливу Киселівку та відійшла до річки Дніпро – ISW

09:58 12.09.2022
Україна переламала хід війни з Росією, але бойові дії, найімовірніше, триватимуть і 2023 року – ISW

Україна переламала хід війни з Росією, але бойові дії, найімовірніше, триватимуть і 2023 року – ISW

12:41 11.09.2022
ISW: За останні п'ять днів ЗСУ деокупували понад 3 тис. кв. км території України, це більше, ніж захопили російські війська з квітня

ISW: За останні п'ять днів ЗСУ деокупували понад 3 тис. кв. км території України, це більше, ніж захопили російські війська з квітня

12:08 10.09.2022
Українські війська звільнили близько 2500 кв. км на Харківщині і можуть створити котел навколо Ізюму - ISW

Українські війська звільнили близько 2500 кв. км на Харківщині і можуть створити котел навколо Ізюму - ISW

10:00 09.09.2022
ЗСУ, ймовірно, звільнять Куп'янськ протягом наступних 72 годин - IWS

ЗСУ, ймовірно, звільнять Куп'янськ протягом наступних 72 годин - IWS

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС

Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС: РФ наражає на небезпеку весь світ, потрібно зупинити її, доки не пізно

Окупанти за добу втратили в Україні близько 170 військових, два танки та два безпілотники – Генштаб ЗСУ

Ворог завдав ракетного удару по Запорізькому району, відомо про одного постраждалого – голова ОВА

Затишшя після перемог немає, це підготовка

ОСТАННЄ

Російські окупанти продовжують обстрілювати Донеччину, постраждали будівлі коледжу та шкіл, одна людина загинула

Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС

Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС: РФ наражає на небезпеку весь світ, потрібно зупинити її, доки не пізно

Минулої доби внаслідок обстрілів загинули троє жителів Донецької області, ще вісім поранені

Повітряні сили ЗСУ знищили штурмовик Су-25 на Херсонщині

Окупанти за добу втратили в Україні близько 170 військових, два танки та два безпілотники – Генштаб ЗСУ

Унаслідок обстрілів Сумщини загинула людина

Уночі ворог обстріляв Миколаїв, постраждалих немає

Унаслідок обстрілів Запоріжжя пошкоджено будинки, приміщення навчального закладу – секретар міськради

Ворог завдав ракетного удару по Запорізькому району, відомо про одного постраждалого – голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА