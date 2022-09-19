Український контрнаступ на Херсонщині просувається вперед, окупанти намагаються відступати організовано – ISW

Російські сили в західній частині Херсонської області, ймовірно, намагаються відступити на більш захищені позиції в рамках контрольованого відходу, щоб уникнути хаотичного відступу, як у Харківській області у вересні, повідомляється у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 18 вересня.

"За останні кілька місяців росіяни сильно зміцнили захід Херсонської області, зокрема за рахунок повітрянодесантних частин... Ці нібито професійні, добре навчені й оснащені частини зосереджені на невеликій ділянці в Херсонській області та були підготовлені до очікуваного контрнаступу. Схоже, вони діють значно краще, ніж російські сили на Харківщині", - наголошується у зведенні.

За даними ISW, утім, український контрнаступ у Херсонській області просувається вперед, і російські сили, схоже, намагаються уповільнити його та відступити на більш обороноздатні позиції, а не зупинити або розвернути назад. "Безперервні українські атаки на російські наземні шляхи сполучення через р. Дніпро в західну частину Херсонської області, мабуть, дедалі більше впливають на російські постачання на правому березі - нещодавні повідомлення свідчать про нестачу продовольства та води в окупованому Росією м. Херсоні та про принаймні тимчасове ослаблення вогню російської артилерії. Неякісні проксі-підрозділи впали на деяких ділянках російської лінії фронту, давши змогу українцям просунутися вперед", - ідеться у повідомленні.

В ISW припускають, що українські сили повернуть собі більшу частину, або навіть усю західну частину Херсонської області найближчими тижнями, якщо вони продовжать блокувати російські шляхи постачання та продовжуватимуть свій наступ.

Також повідомляється, що минулого тижня російське командування наказало "не відступати" всім частинам, дислокованим на Донбасі, незалежно від розвитку ситуації. При цьому в ISW зазначають, що Донецька область - єдина територія в Україні, де російські війська все ще намагаються вести наступальні операції, і раніше були лише поодинокі повідомлення про обмежені українські контратаки. "Немає доказів того, що Україна готує великомасштабну контрнаступальну операцію в цьому районі. Наказ передбачає, однак, що російські військові можуть побоюватися українського контрнаступу", - наголошується в повідомленні.

За даними ISW, українські сили продовжують зміцнювати позиції на східному березі р. Оскол у Харківській області, незважаючи на спроби РФ їх стримати. Також повідомляється, що в боях за схід України кілька російських бронетанкових і механізованих підрозділів, ймовірно, були фактично знищені.

У зведенні відзначаються ознаки того, що російське керівництво дедалі більше покладається на нерегулярні та погано навчені спеціальні добровольчі та проксі-підрозділи, ніж на спроби відновити звичайні підрозділи російських сухопутних військ. "Формування таких спеціальних підрозділів призведе до подальшого напруження, нерівності та загальної відсутності згуртованості між силами... Професійні військовослужбовці, найімовірніше, стикатимуться з поведінковими проблемами серед завербованих ув'язнених... Формування нерегулярних, поспіхом навчених підрозділів мало додає бойової міцності російським силам, що воюють в Україні", - резюмували у ISW.