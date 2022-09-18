У Єревані відбувається мітинг із вимогою виходу з ОДКБ

Акція з вимогою виходу з ОДКБ відбувається у неділю у центрі Єревану.

Акція проводиться біля центру мистецтв "Гафесчян", де в ці хвилини перебуває спікер палати представників США Ненсі Пелосі. За оцінками, в акції беруть участь декілька сотень людей.

У демонстрації беруть участь представники Європейської партії Вірменії на чолі з її головою Тиграном Хзмаляном, керівники різних прозахідних громадських організацій.

Учасники акції заявляють, що у разі виходу з ОДКБ Вірменія може отримати воєнну допомогу Заходу.

Учасники акції зібралися із прапорами США, плакатами з написом про необхідність виходу Вірменії з ОДКБ, вигукують відповідні гасла.

Крім того, Альянс демократичних сил Вірменії, що включає низку партій та громадських організацій, поширив заяву з вимогою до влади республіки вийти з ОДКБ, встановити союзницькі відносини із західними країнами, запросити та розмістити на кордоні Вірменії та Азербайджану миротворчі сили ООН, заборонити мовлення на території Вірменії російських телеканалів.