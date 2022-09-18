За добу на Харківщині загинули троє мирних громадян, 11 поранено - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська масово обстрілювали Харківський, Чугуївський райони, зафіксовано також обстріли Куп'янського та Ізюмського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними Центру екстреної медичної допомоги, за минулу добу від обстрілів окупантів загинула 11-річна дівчинка в Чугуєві. У прикордонному с. Стрілече Харківського району окупанти поцілили з танка по цивільному авто, загинули дві жінки. У Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями п'ятьох цивільних, у Харківському - троє поранених, зокрема чоловік 91 року. Двоє постраждалих в Ізюмському районі, один - в Чугуївському", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Унаслідок обстрілів було зруйновано житлові будинки та господарські споруди, АЗС, гаражі та виробничі об'єкти. У Куп'янську пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок.

Крім того, близько 1:00 окупанти обстріляли територію Чугуївської громади. Виникла пожежа у нежитловому комплексі споруд, інформація про постраждалих уточнюється.