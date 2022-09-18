Окупанти вночі обстріляли цивільну інфраструктуру Миколаєва

У ніч проти неділі російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Миколаєва, постраждала одна з лікарень і гаражний кооператив, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Обстежуємо район, який сьогодні вночі потрапив під обстріл. Вже відомо, що постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, одна з наших лікарень та автогаражний кооператив", - написав він у телеграм-каналі.

Сєнкевич пообіцяв повну інформацію про наслідки обстрілів повідомити пізніше.