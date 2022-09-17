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19:54 17.09.2022

"Грінпіс" завадив розвантаженню російського газовозу у фінському порту Торніо

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"Грінпіс" завадив розвантаженню російського газовозу у фінському порту Торніо

Екологічна організація "Грінпіс" завадила в суботу розвантаженню газовоза, який доставив партію зрідженого природного газу (ЗПГ) до фінського порту Торніо (Tornio).

"Активісти "Грінпіс" на байдарках намагалися запобігти швартовці судна, а альпіністи зайняли крани для розвантаження газу з судна", йдеться у заяві представників організації. Greenpeace Nordic заявила, що хоче, щоб уряд Фінляндії припинив імпорт російського викопного газу.

Танкер належить фінській державній компанії Gasum. Компанія зі свого боку повідомила порталу Yle, що дотримується чинних правил.

 

 

Теги: #газ #грінпіс #фінляндія

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