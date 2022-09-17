Уряд тимчасово обнулив орендну плату в мор- та аеропортах

Орендарі держмайна в аеропортах та орендарі, які є портовими операторами і використовують майно у морських портах Одеса, "Чорноморськ", "Південний", Миколаїв, "Ольвія", Білгород-Дністровський, тимчасово звільняються від орендної плати із 24 лютого цього року.

Відповідну постанову №1026 від 13 вересня Кабінет міністрів оприлюднив на своєму сайті, правки внесені до постанови №634 від 27 травня, якою було запроваджено систему пільг і знижок для багатьох категорій орендарів.

У разі аеропортів звільнення діє до моменту відновлення авіаційної діяльності цих аеропортів, а у разі морських портів – до моменту повного відновлення торговельного судноплавства або встановлення Кабміном рівня охорони у зазначених морських портах нижче за рівень 3 у кожному із зазначених морських портів.

Як повідомлялося, Фонд держмайна та уряд після початку війни та до 30 вересня звільнили орендарів держмайна від орендних платежів на територіях областей, де відбувалися бойові дії: Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській та м.Києві (крім адміністративно-територіальних одиниць) на певних територіях). Орендарів на територіях Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської та Одеської областей було звільнено від орендної плати до 30 травня.

Після закінчення цих строків на зазначених територіях орендна плата нараховується у розмірі 50% від розміру плати, встановленої договором, з урахуванням її індексації. Знижка діє у період дії воєнного стану та трьох місяців після його закінчення, але у будь-якому випадку до 31 грудня 2022 року.

На інших територіях орендарям на час воєнного стану та три місяці після нього орендна плата нараховується у розмірі 50%, а орендарям єдиних майнових комплексів – 75%.