Події

18:58 17.09.2022

Від початку повномасштабного російського вторгнення загинули 43 рятувальники

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Від початку повномасштабного російського вторгнення загинули 43 рятувальники

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України під час виконання обов'язків загинули 43 рятувальники, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Під час виконання своїх обов'язків віддали власні життя 43 рятувальники, 144 отримали поранення, а вісім потрапили в полон до ворога, - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом із початку вторгнення ДСНС здійснила понад 50 тис. виїздів на ліквідацію російських обстрілів, врятувала життя майже двох тисяч людей та евакуювала понад 2 млн українців.

 

 

 

Теги: #дснс #постраждалі #вторгнення

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