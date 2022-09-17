Від початку повномасштабного російського вторгнення загинули 43 рятувальники

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України під час виконання обов'язків загинули 43 рятувальники, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Під час виконання своїх обов'язків віддали власні життя 43 рятувальники, 144 отримали поранення, а вісім потрапили в полон до ворога, - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом із початку вторгнення ДСНС здійснила понад 50 тис. виїздів на ліквідацію російських обстрілів, врятувала життя майже двох тисяч людей та евакуювала понад 2 млн українців.