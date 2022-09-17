Масові поховання в Ізюмі підтверджують, що звірства росіян у Бучі не були аномалією - ISW

Виявлення масових поховань мирних жителів і катівень у звільненому Ізюмі Харківської області свідчить про те, що звірства росіян у Бучі були символом дій РФ на окупованих територіях, а не аномалією, повідомляється у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

"Виявлення масових поховань мирних жителів і катівень у щойно звільненому Ізюмі підтверджує попередні оцінки ISW про те, що звірства в Бучі були не окремими воєнними злочинами, а скоріше сукупністю російських звірств на окупованих Росією територіях", - йдеться в звіті, опублікованому в суботу.

Також аналітики зазначають, що президент РФ Володимир Путін, напевно, пригрозив розширити атаки росіян на українську цивільну інфраструктуру, якщо Україна продовжить повідомляти про атаки на військові об'єкти в Росії.

Крім того, Український центр опору попередив, що в період з 17 по 20 вересня російські сили можуть чинити атаки під чужим прапором на окупованих територіях.

"16 вересня українські війська звільнили все місто Куп'янськ, продовжуючи наступальні операції на схід від річки Оскіл", - підтвердили в ISW.

Повідомляється, що українські сили завдали удару по окупаційному штабу РФ у Херсоні, ймовірно, з застосуванням HIMARS, і продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонської області в рамках південного контрнаступу.

Негайні та скоординовані російські інформаційні відповіді дають змогу припустити, що українські партизани можуть не відповідати за вбивство 16 вересня т.зв. генерального прокурора "ЛНР" і його заступника.