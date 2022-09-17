Події

11:30 17.09.2022

Масові поховання в Ізюмі підтверджують, що звірства росіян у Бучі не були аномалією - ISW

2 хв читати
Масові поховання в Ізюмі підтверджують, що звірства росіян у Бучі не були аномалією - ISW

Виявлення масових поховань мирних жителів і катівень у звільненому Ізюмі Харківської області свідчить про те, що звірства росіян у Бучі були символом дій РФ на окупованих територіях, а не аномалією, повідомляється у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

"Виявлення масових поховань мирних жителів і катівень у щойно звільненому Ізюмі підтверджує попередні оцінки ISW про те, що звірства в Бучі були не окремими воєнними злочинами, а скоріше сукупністю російських звірств на окупованих Росією територіях", - йдеться в звіті, опублікованому в суботу.

Також аналітики зазначають, що президент РФ Володимир Путін, напевно, пригрозив розширити атаки росіян на українську цивільну інфраструктуру, якщо Україна продовжить повідомляти про атаки на військові об'єкти в Росії.

Крім того, Український центр опору попередив, що в період з 17 по 20 вересня російські сили можуть чинити атаки під чужим прапором на окупованих територіях.

"16 вересня українські війська звільнили все місто Куп'янськ, продовжуючи наступальні операції на схід від річки Оскіл", - підтвердили в ISW.

Повідомляється, що українські сили завдали удару по окупаційному штабу РФ у Херсоні, ймовірно, з застосуванням HIMARS, і продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонської області в рамках південного контрнаступу.

Негайні та скоординовані російські інформаційні відповіді дають змогу припустити, що українські партизани можуть не відповідати за вбивство 16 вересня т.зв. генерального прокурора "ЛНР" і його заступника.

 

Теги: #ізюм #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:08 17.09.2022
Омбудсмен показав багатоповерхівку в Ізюмі, де внаслідок авіаудару загинули 54 мирні жителі

Омбудсмен показав багатоповерхівку в Ізюмі, де внаслідок авіаудару загинули 54 мирні жителі

11:19 17.09.2022
Канада засуджує звірства військових РФ в Ізюмі та заявляє про готовність допомагати українському народові - Трюдо

Канада засуджує звірства військових РФ в Ізюмі та заявляє про готовність допомагати українському народові - Трюдо

06:01 17.09.2022
США підтримують Україну в притягненні РФ до відповідальності за воєнні злочини в Ізюмі - Блінкен

США підтримують Україну в притягненні РФ до відповідальності за воєнні злочини в Ізюмі - Блінкен

05:54 17.09.2022
Росія повторила в Ізюмі те, що зробила у Бучі

Росія повторила в Ізюмі те, що зробила у Бучі

20:47 16.09.2022
Росія має бути притягнута до відповідальності за її звірства в Україні

Росія має бути притягнута до відповідальності за її звірства в Україні

19:14 16.09.2022
Українських військових перед масовим похованням в Ізюмі катували

Українських військових перед масовим похованням в Ізюмі катували

17:48 16.09.2022
Зеленський заявив про справедливо страшну відплату за масові поховання в Ізюмі

Зеленський заявив про справедливо страшну відплату за масові поховання в Ізюмі

16:58 16.09.2022
ООН відправить місію до місця масових поховань в Ізюмі – ЗМІ

ООН відправить місію до місця масових поховань в Ізюмі – ЗМІ

10:55 16.09.2022
Окупанти зміцнюють позиції на сході України, але ЗСУ продовжують контрнаступ – ISW

Окупанти зміцнюють позиції на сході України, але ЗСУ продовжують контрнаступ – ISW

10:31 16.09.2022
Подоляк повідомив про 450 могил на місці масових поховань в Ізюмі

Подоляк повідомив про 450 могил на місці масових поховань в Ізюмі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дівчинка, яка постраждала від ракетних ударів по Чугуєву, померла в лікарні - Синєгубов

Чугуїв зазнав ракетних ударів, постраждала 11-річна дівчинка

Російські окупанти вранці обстріляли Слов'янську ТЕС

Втрати ворога за добу становлять 200 осіб, три танки, 11 БМП, літак і три ракети - Генштаб

Підтоплення будинків у Кривому Розі ліквідовано, на всіх ділянках рівень води не перевищує критичних позначок – К.Тимошенко

ОСТАННЄ

П'ять вибухів пролунали в селі Запорізької області, куди окупанти передислокували частину техніки й особового складу

Окупанти обстріляли Костянтинівку, поранено п'ятьох людей, серед них дитина

Дівчинка, яка постраждала від ракетних ударів по Чугуєву, померла в лікарні - Синєгубов

СБУ оприлюднила свідчення жителя Куп'янська, який пройшов через тортури ФСБ під час окупації

Іспанія відправила в Україну п'ять транспортних літаків із боєприпасами для великокаліберних артсистем

Чергові 30 тисяч тонн української пшениці вирушили з порту Чорноморська "зерновим коридором"

Чугуїв зазнав ракетних ударів, постраждала 11-річна дівчинка

Російські окупанти вранці обстріляли Слов'янську ТЕС

Росіяни вдарили по приватному сектору в Краматорську, троє поранених – мер

У неділю в Україні дощитиме

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА