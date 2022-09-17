Події

11:14 17.09.2022

Нічний удар по Харкову завдано С-300 - Синєгубов

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Нічний удар по Харкову завдано С-300 - Синєгубов

Під час огляду місць влучання ракет, випущених російськими окупаційними військами по Харкову в ніч на 17 вересня, було встановлено, що це С-300, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 2 години ночі окупанти вдарили по Індустріальному району, зафіксували два ракетні влучання. Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств, рятувальники ліквідували пожежу. Під час огляду місць вибухів встановлено тип ракети 5В55 ЗРК С-300. На щастя, постраждалих немає", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #удар #харків

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