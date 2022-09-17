Нічний удар по Харкову завдано С-300 - Синєгубов

Під час огляду місць влучання ракет, випущених російськими окупаційними військами по Харкову в ніч на 17 вересня, було встановлено, що це С-300, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 2 години ночі окупанти вдарили по Індустріальному району, зафіксували два ракетні влучання. Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств, рятувальники ліквідували пожежу. Під час огляду місць вибухів встановлено тип ракети 5В55 ЗРК С-300. На щастя, постраждалих немає", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.