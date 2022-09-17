ЗС України за добу вразили дев’ять районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника

Збройні сили України (ЗСУ) за добу вразили 9 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, три опорні пункти, тиловий пункт управління та дві позиції зенітних ракетних комплексів, повідомляє Генштаб.

"Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах. Підтверджено ураження 9 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 3 опорних пунктів, тилового пункту управління та 2 позицій зенітних ракетних комплексів", - сказано в повідомленні.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один літак Су-24, три крилаті ракети та один БпЛА ворога.

За минулу добу ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по резервах окупантів в районах зосередження та на станції розвантаження. Втрати загарбників уточнюються.

Водночас підтверджено значні втрати серед підрозділів так званого "союзу добровольців Донбасу", яким навіть відмовили у наданні медичної допомоги постраждалим.

"Пораненим представникам батальйону зазначеного незаконного збройного формування, які брали участь у штурмі населеного пункту Авдіївка, після евакуації до Ростова-на-Дону, було відмовлено в наданні медичної допомоги у шпиталі, тому що вони не мають статусу регулярного військового формування", - сказано в повідомленні.