На місці масового поховання під Ізюмом правоохоронці ексгумували тіла 17 військовослужбовців ЗСУ та розпочали ексгумацію цивільних

У четвер слідчі поліції разом із судмедекспертами та прокурорами розпочали роботу на місці масового поховання під деокупованим Ізюмом Харківської області.

"Наразі слідчі розкопали 22 загиблих цивільних, а також 17 військовослужбовців ЗСУ із братської могили. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст.438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни", - повідомляє Нацполіція України.

За словами керівника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, на місці масового поховання (близько 450 звичайних могил та одна братська, в якій було поховано українських військових) працює 10 слідчо-прокурорських груп. Упродовж першого дня вони планували ексгумувати 50 тіл.

Як повідомив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, фактично було ексгумовано менше через погодні умови - до кінця світлового дня почався сильний дощ.

Як повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов, ексгумовані тіла мають ознаки тортур і насильницької смерті.

"Один із загиблих був із мотузкою на шиї та з пошкодженими фалангами пальців - слідство перевіряє версію про тортури. Один із військових був зі зв'язаними руками. Місцеві розповіли, що поховали людей самостійно, після того як дізнавалися, що десь є загиблий", - написав Болвінов у фейсбуці.

За його словами, ізюмчанам далеко не завжди вдавалося встановити особу загиблого, тому більшість поховань підписано лише номерами. Правоохоронцям належить з'ясувати, хто саме загинув і за яких обставин.

"Має бути ще багато роботи для слідчого управління - допитати свідків, провести огляд тіл, встановити непізнаних загиблих, встановити і допитати родичів, призначити ДНК експертизи та багато іншого", - зазначив Болвінов.