Події

19:41 16.09.2022

Понад тисячу українців було замордовано та вбито у населених пунктах Харківської області, які перебували під окупацією

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Понад тисячу українців було замордовано та вбито у населених пунктах Харківської області, які перебували під окупацією

Понад тисячу громадян України було закатовано та вбито у населених пунктах Харківської області, які перебували під російською окупацією, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

"Якщо ми говоримо взагалі про звільнені території Харківської області, то це буде більше ніж тисячу громадян України, зокрема – цивільних", – сказав Лубинець на брифінгу у місті Ізюм Харківської області у п'ятницю.

При цьому він прогнозує, що за кілька днів правоохоронці оприлюднять точну кількість закатованих і вбитих мешканців Ізюма, чиї тіла було виявлено у масових похованнях.

 

 

 

Теги: #окупація #вбивства #харківщина

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