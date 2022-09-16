Під час окупації Куп'янська загарбники влаштували незаконну в'язницю в райвідділі поліції, там тримали місцевих жителів, які відмовилися стати колаборантами

Під час окупації Куп'янська Харківської області загарбники організували незаконну в'язницю у місцевому райвідділі поліції, там же під час російського вторгнення знаходився "керівний центр" окупаційної адміністрації.

"Встановлено, що у цих приміщеннях рашисти утримували та знущалися з місцевих жителів, які відмовлялися з ними співпрацювати", - повідомляє СБУ.

За даними спецслужби, "в'язниця" була переповнена: у камерах, розрахованих на 140 осіб, одночасно перебувало понад 400. Людям доводилося спати стоячи.

"Згідно з міжнародними конвенціями, така поведінка визнається тортурами і є жорстокими, нелюдськими видами поводження та покарання", - наголошують у спецслужбі.

Слідчі Управління СБУ у Харківській області документують звірства та інші воєнні злочини, вчинені російськими окупаційними військами проти мирного населення, у рамках кримінальних проваджень за ст 438 Кримінального кодексу (порушення законів і звичаїв війни).