ООН відправить місію до місця масових поховань в Ізюмі – ЗМІ

Організація Об'єднаних Націй найближчим часом відправить місію агентства ООН з моніторингу прав людини до деокупованого Ізюму та його околиць, повідомляє CNN із посиланням на власне джерело в ООН.

"За словами джерела, за цим може послідувати група з розслідування воєнних злочинів", - ідеться у повідомленні.

Водночас журналісти наголошують, що наразі конкретне завдання зазначених місій "залишається незрозумілим".

Раніше повідомлялося, що в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочалися процесуальні дії щодо знайдених там масових поховань людей.