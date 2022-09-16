Події

16:58 16.09.2022

ООН відправить місію до місця масових поховань в Ізюмі – ЗМІ

1 хв читати
ООН відправить місію до місця масових поховань в Ізюмі – ЗМІ

Організація Об'єднаних Націй найближчим часом відправить місію агентства ООН з моніторингу прав людини до деокупованого Ізюму та його околиць, повідомляє CNN із посиланням на власне джерело в ООН.

"За словами джерела, за цим може послідувати група з розслідування воєнних злочинів", - ідеться у повідомленні.

Водночас журналісти наголошують, що наразі конкретне завдання зазначених місій "залишається незрозумілим".

Раніше повідомлялося, що в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочалися процесуальні дії щодо знайдених там масових поховань людей.

 

Теги: #оон #місія #ізюм

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:48 16.09.2022
Зеленський заявив про справедливо страшну відплату за масові поховання в Ізюмі

Зеленський заявив про справедливо страшну відплату за масові поховання в Ізюмі

10:31 16.09.2022
Подоляк повідомив про 450 могил на місці масових поховань в Ізюмі

Подоляк повідомив про 450 могил на місці масових поховань в Ізюмі

07:11 16.09.2022
В Ізюмі розпочалися процесуальні дії щодо масових поховань

В Ізюмі розпочалися процесуальні дії щодо масових поховань

19:04 15.09.2022
ООН і Туреччина обговорюють питання експорту російського аміаку через Україну - Гутерреш

ООН і Туреччина обговорюють питання експорту російського аміаку через Україну - Гутерреш

10:08 15.09.2022
Франція подала заяву про втручання у розгляд у справі щодо обвинувачення РФ за фактами вчинення геноциду українського народу у Міжнародному суді

Франція подала заяву про втручання у розгляд у справі щодо обвинувачення РФ за фактами вчинення геноциду українського народу у Міжнародному суді

07:56 15.09.2022
Понад 3 млн тонн українського продовольства експортовано в рамках стамбульської угоди

Понад 3 млн тонн українського продовольства експортовано в рамках стамбульської угоди

20:19 14.09.2022
У звільненому Ізюмі вилучено докази функціонування окупаційної поліції

У звільненому Ізюмі вилучено докази функціонування окупаційної поліції

18:17 14.09.2022
Шмигаль закликав ООН в Україні приєднатися до програм соцпідтримки та відновлення інфраструктури

Шмигаль закликав ООН в Україні приєднатися до програм соцпідтримки та відновлення інфраструктури

13:36 14.09.2022
Жоден окупант не зможе підкорити серця українців – Зеленський в Ізюмі

Жоден окупант не зможе підкорити серця українців – Зеленський в Ізюмі

13:24 14.09.2022
Зеленський узяв участь у піднятті прапора України у звільненому Ізюмі

Зеленський узяв участь у піднятті прапора України у звільненому Ізюмі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив про справедливо страшну відплату за масові поховання в Ізюмі

Унаслідок обстрілу Великої Костромки загинули двоє людей – голова Дніпропетровської ОВА

Голові профспілок Києва повідомили про підозру у зв'язку із захопленням спортивної бази та землі на Трухановому острові

Українська ППО збила російську ракету над Уманню, є незначні пошкодження кількох нежитлових будівель

У полоні окупантів можуть перебувати сотні мирних жителів Херсонщини – заступник голови облради

ОСТАННЄ

У Київському військовому ліцеї ім. Івана Богуна навчаються до 10% дівчат

Унаслідок обстрілу Великої Костромки загинули двоє людей – голова Дніпропетровської ОВА

Ідею створення "фонду покаяння" для російських бізнесменів пропонували розглянути міжнародні партнери - Арахамія

Уряд підготував законопроєкт про кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію

Українські, словацькі та угорські прикордонники обговорили збільшення пропускної спроможності прикордонних переходів на Закарпатті

В Україні з 24 лютого загинули 39 журналістів

Голові профспілок Києва повідомили про підозру у зв'язку із захопленням спортивної бази та землі на Трухановому острові

Зернотрейдер "Прометей" через російську агресію переміщує співробітників у безпечні регіони

Ставка верховного головнокомандувача у п'ятницю розглянула кроки щодо деокупації та матеріально-технічного забезпечення сил оборони

Суд вирішив скасувати право компанії Коломойського на експлуатацію аеропорту "Дніпропетровськ" – Філатов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА