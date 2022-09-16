Події

15:46 16.09.2022

Ставка верховного головнокомандувача у п'ятницю розглянула кроки щодо деокупації та матеріально-технічного забезпечення сил оборони

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Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляється на сайті глави держави.

"Учасники засідання розглянули подальші кроки щодо деокупації територій України та ухвалили необхідні рішення. Окремо зупинилися на матеріально-технічному забезпеченні сил оборони та актуалізували перелік озброєнь, необхідних для продовження операції зі звільнення українських земель", - йдеться у повідомленні.

У засіданні взяли участь міністр оборони України Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, т.в.о. глави Служби безпеки України Василь Малюк, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За допомогою відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувачі військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов та Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Теги: #ставка #головнокомандувач

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