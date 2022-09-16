Міноборони Азербайджану повідомило про загибель 77 військових у боях на кордоні з Вірменією

Міністерство оборони Азербайджану оприлюднило оновлений список військовослужбовців, які загинули у боях із вірменськими військовими на кордоні двох країн 12-14 вересня, у списку зазначено імена 77 осіб.

У списку імена 13 офіцерів, 22 прапорщиків та сержантів, 42 солдатів.

Напередодні Міноборони Азербайджану повідомило про загибель 71 військовослужбовця внаслідок сутичок на кордоні.

Згідно з повідомленнями Баку, на азербайджансько-вірменському кордоні в ніч на 13 вересня відбулися "масштабні провокації збройних сил Вірменії, які вели інтенсивний обстріл позицій ЗС Азербайджану". Сутички на кордоні Азербайджану та Вірменії припинилися ввечері 14 вересня.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у п'ятницю повідомив про 135 загиблих військовослужбовців під час боїв з армією Азербайджану з 13 вересня.