Події

13:57 16.09.2022

Міноборони Азербайджану повідомило про загибель 77 військових у боях на кордоні з Вірменією

1 хв читати
Міноборони Азербайджану повідомило про загибель 77 військових у боях на кордоні з Вірменією

Міністерство оборони Азербайджану оприлюднило оновлений список військовослужбовців, які загинули у боях із вірменськими військовими на кордоні двох країн 12-14 вересня, у списку зазначено імена 77 осіб.

У списку імена 13 офіцерів, 22 прапорщиків та сержантів, 42 солдатів.

Напередодні Міноборони Азербайджану повідомило про загибель 71 військовослужбовця внаслідок сутичок на кордоні.

Згідно з повідомленнями Баку, на азербайджансько-вірменському кордоні в ніч на 13 вересня відбулися "масштабні провокації збройних сил Вірменії, які вели інтенсивний обстріл позицій ЗС Азербайджану". Сутички на кордоні Азербайджану та Вірменії припинилися ввечері 14 вересня.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у п'ятницю повідомив про 135 загиблих військовослужбовців під час боїв з армією Азербайджану з 13 вересня. 

Теги: #азербайджан #вірменія #бої

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:23 16.09.2022
Пашинян повідомив про загибель 135 вірменських військових під час боїв на кордоні з Азербайджаном

Пашинян повідомив про загибель 135 вірменських військових під час боїв на кордоні з Азербайджаном

07:01 16.09.2022
Блінкен заявив про готовність США працювати з Єреваном та Баку для сприяння мирному процесу

Блінкен заявив про готовність США працювати з Єреваном та Баку для сприяння мирному процесу

08:56 14.09.2022
Макрон закликав Алієва та Пашиняна припинити військові дії та продовжити переговорні зусилля

Макрон закликав Алієва та Пашиняна припинити військові дії та продовжити переговорні зусилля

07:07 13.09.2022
Міноборони Вірменії заявляє про обстріл позицій поблизу трьох міст із великокаліберної артилерії з боку азербайджанських військових

Міноборони Вірменії заявляє про обстріл позицій поблизу трьох міст із великокаліберної артилерії з боку азербайджанських військових

07:03 13.09.2022
Вірменські ЗМІ повідомляють про обстріл низки прикордонних міст країни військовими Азербайджану

Вірменські ЗМІ повідомляють про обстріл низки прикордонних міст країни військовими Азербайджану

12:21 04.09.2022
Міноборони Азербайджану заявляє про обстріл своїх позицій із боку ЗС Вірменії на азербайджансько-вірменському кордоні

Міноборони Азербайджану заявляє про обстріл своїх позицій із боку ЗС Вірменії на азербайджансько-вірменському кордоні

07:28 16.08.2022
Кількість загиблих під час вибуху в єреванському ТЦ збільшилася до 15 осіб

Кількість загиблих під час вибуху в єреванському ТЦ збільшилася до 15 осіб

07:12 16.08.2022
Рятувальники витягли з-під завалів єреванського ТЦ тіло восьмого загиблого

Рятувальники витягли з-під завалів єреванського ТЦ тіло восьмого загиблого

08:37 15.08.2022
Кількість загиблих у результаті вибуху в Єревані досягла шести осіб

Кількість загиблих у результаті вибуху в Єревані досягла шести осіб

13:20 14.08.2022
У Єревані в ТЦ прогримів вибух, є постраждалі - МНС

У Єревані в ТЦ прогримів вибух, є постраждалі - МНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голові профспілок Києва повідомили про підозру у зв'язку із захопленням спортивної бази та землі на Трухановому острові

Українська ППО збила російську ракету над Уманню, є незначні пошкодження кількох нежитлових будівель

У полоні окупантів можуть перебувати сотні мирних жителів Херсонщини – заступник голови облради

Росіяни завдали удару по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, рятувальники й аварійні служби ліквідовують наслідки - ОВА

У Луганську повідомили про загибель "генпрокурора ЛНР" і його "заступника" від вибуху

ОСТАННЄ

Українські, словацькі та угорські прикордонники обговорили збільшення пропускної спроможності прикордонних переходів на Закарпатті

В Україні з 24 лютого загинули 39 журналістів

Голові профспілок Києва повідомили про підозру у зв'язку із захопленням спортивної бази та землі на Трухановому острові

Зернотрейдер "Прометей" через російську агресію переміщує співробітників у безпечні регіони

Ставка верховного головнокомандувача у п'ятницю розглянула кроки щодо деокупації та матеріально-технічного забезпечення сил оборони

Суд вирішив скасувати право компанії Коломойського на експлуатацію аеропорту "Дніпропетровськ" – Філатов

МЗС закликає партнерів продовжити військову підтримку України

Українська ППО збила російську ракету над Уманню, є незначні пошкодження кількох нежитлових будівель

Глава Нацполіції: На розмінування житлового фонду звільненої території Харківської області піде місяць-два

У полоні окупантів можуть перебувати сотні мирних жителів Херсонщини – заступник голови облради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА