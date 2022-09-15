В Апостолівському районі "приліт"
В Апостолівському районі зафіксовано "приліт", наслідки з'ясовуються, повідомив мер Апостолово Андрій Оса.
"Приліт. Наслідки з'ясовуємо. Залишайтесь у безпечних місцях!", - написав він у телеграм-каналі.
В Апостолівському районі зафіксовано "приліт", наслідки з'ясовуються, повідомив мер Апостолово Андрій Оса.
"Приліт. Наслідки з'ясовуємо. Залишайтесь у безпечних місцях!", - написав він у телеграм-каналі.
Викуп Нацбанком держоблігацій не передбачений у проєкті держбюджету-2023 у сподіванні на фінансування з боку партнерів – глава Мінфіну
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