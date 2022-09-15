В Апостолівському районі "приліт"

В Апостолівському районі зафіксовано "приліт", наслідки з'ясовуються, повідомив мер Апостолово Андрій Оса.

"Приліт. Наслідки з'ясовуємо. Залишайтесь у безпечних місцях!", - написав він у телеграм-каналі.