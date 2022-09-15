Події

19:32 15.09.2022

В Апостолівському районі "приліт"

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В Апостолівському районі зафіксовано "приліт", наслідки з'ясовуються, повідомив мер Апостолово Андрій Оса.

"Приліт. Наслідки з'ясовуємо. Залишайтесь у безпечних місцях!", - написав він у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #обстріл #апостолове

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