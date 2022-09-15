Події

18:41 15.09.2022

Фон дер Ляєн відзначила швидкість, рішучість і точність, з якою Україна прогресує на шляху до ЄС

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Фон дер Ляєн відзначила швидкість, рішучість і точність, з якою Україна прогресує на шляху до ЄС

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн відзначила швидкість, рішучість і точність, з якою Україна прогресує на шляху до ЄС.

"Процес приєднання триває успішно. Вражаюче бачити швидкість, рішучість, точність, із якою ви прогресуєте. І, як ви знаєте, ми підтримуємо вас, де можемо. Я не повинна говорити прискорити процес, тому що ви самі прискорюєте його. Це дуже добре", - сказала фон дер Ляєн на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в четвер.

За її словами, паралельно Україна та ЄС домовилися, що мають працювати якнайбільше, щоб переконатися, що в Україні більше бізнесу, більше доходу, що означає настільки безперешкодний доступ до європейського єдиного ринку, наскільки можливо для України.

"Ми зробили вже багато. Ви згадали електромережі. Ви можете згадати, що на початку цієї жахливої війни все ще існував план, що 2024 року українська електромережа буде приєднана до європейської. Ми зробили це за два тижні, це було чудово. І відтоді, навіть краще, Україна постачає електрику ЄС. Ми хочемо це покращити та збільшити, і це створює стабільний потік доходів, наприклад Україні", - наголосила фон дер Ляєн.

Теги: #україна #прогрес #ляєн

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