ФРН поставить Україні ще дві пускові установки M270 MLRS та 200 ракет до них, 50 БТР

Німеччина передасть Україні ще дві універсальні пускові установки M270 MLRS, які можна використовувати і як реактивні системи залпового вогню, повідомляє в четвер Handelsblatt із посиланням на главу міноборони ФРН Крістіне Ламбрехт.

Вона зазначила, що ФРН також направить Києву 200 ракет для них і 50 бронетранспортерів Dingo ATF.

Крім того, зазначає Handelsblatt, Німеччина завершує реалізацію угоди з Грецією, в рамках якої Афіни відправлять Україні 40 БМП, а натомість отримають 40 німецьких БМП Marder.

У червні влада ФРН оголосила, що направить Києву три установки типу M270 MLRS.