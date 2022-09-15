Події

16:54 15.09.2022

ФРН поставить Україні ще дві пускові установки M270 MLRS та 200 ракет до них, 50 БТР

1 хв читати
ФРН поставить Україні ще дві пускові установки M270 MLRS та 200 ракет до них, 50 БТР

Німеччина передасть Україні ще дві універсальні пускові установки M270 MLRS, які можна використовувати і як реактивні системи залпового вогню, повідомляє в четвер Handelsblatt із посиланням на главу міноборони ФРН Крістіне Ламбрехт.

Вона зазначила, що ФРН також направить Києву 200 ракет для них і 50 бронетранспортерів Dingo ATF.

Крім того, зазначає Handelsblatt, Німеччина завершує реалізацію угоди з Грецією, в рамках якої Афіни відправлять Україні 40 БМП, а натомість отримають 40 німецьких БМП Marder.

У червні влада ФРН оголосила, що направить Києву три установки типу M270 MLRS.

Теги: #україна #німеччина #військова_техніка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:41 15.09.2022
Фон дер Ляєн відзначила швидкість, рішучість і точність, з якою Україна прогресує на шляху до ЄС

Фон дер Ляєн відзначила швидкість, рішучість і точність, з якою Україна прогресує на шляху до ЄС

18:03 15.09.2022
Україна та Європа мають спільно відповісти на виклики майбутньої зими – Зеленський після зустрічі з фон дер Ляєн

Україна та Європа мають спільно відповісти на виклики майбутньої зими – Зеленський після зустрічі з фон дер Ляєн

12:46 15.09.2022
Україна отримала перші EUR500 млн із пакету Екстрених заходів солідарності від ЄІБ

Україна отримала перші EUR500 млн із пакету Екстрених заходів солідарності від ЄІБ

10:53 15.09.2022
Україна увійшла до складу Виконавчого комітету та Європейського регіонального комітету ВООЗ

Україна увійшла до складу Виконавчого комітету та Європейського регіонального комітету ВООЗ

09:16 15.09.2022
МВФ змінив главу місії в Україні

МВФ змінив главу місії в Україні

07:56 15.09.2022
Понад 3 млн тонн українського продовольства експортовано в рамках стамбульської угоди

Понад 3 млн тонн українського продовольства експортовано в рамках стамбульської угоди

07:46 15.09.2022
Зеленський: Результат візиту першої леді України до Брюсселя – 100 млн євро на відновлення шкіл

Зеленський: Результат візиту першої леді України до Брюсселя – 100 млн євро на відновлення шкіл

07:19 15.09.2022
Російський ракетний удар по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу є воєнним злочином і актом терору

Російський ракетний удар по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу є воєнним злочином і актом терору

19:37 14.09.2022
ФРН надала Україні ще чотири зенітні самохідні установки "Гепард"

ФРН надала Україні ще чотири зенітні самохідні установки "Гепард"

16:52 14.09.2022
Україна накопичить до опалювального сезону 14,5-15 млрд куб. газу, взимку розраховує на 2 млрд куб. м від США, а також постачання з північних країн – прем'єр

Україна накопичить до опалювального сезону 14,5-15 млрд куб. газу, взимку розраховує на 2 млрд куб. м від США, а також постачання з північних країн – прем'єр

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали 10 ракетних та авіаударів по Україні та здійснили 23 обстріли з РСЗВ - Генштаб

Два полки окупантів розформовані через суттєві втрати, в РФ почали набирати на війну кримінальників, бюджетників і багатодітних

ЗСУ відбили атаки окупантів під Майорськом і Зайцевим і завдали ударів по їхніх складах боєприпасів, опорних пунктах і позиціях ЗРК – Генштаб

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу люди не постраждали – голова ОВА

Протиракетна оборона є пріоритетом для керівництва України – Зеленський

ОСТАННЄ

В Апостолівському районі "приліт"

Мінфін США вніс Кадирова до санкційного списку

Окупанти завдали 10 ракетних та авіаударів по Україні та здійснили 23 обстріли з РСЗВ - Генштаб

Два полки окупантів розформовані через суттєві втрати, в РФ почали набирати на війну кримінальників, бюджетників і багатодітних

Кулеба повідомив про домовленість щодо реалізації низки проєктів, які дадуть змогу розширити постачання електроенергії з України до Молдови та Румунії

Усі контракти із закупівлі зимового одягу укладено, постачання вже розпочато - Міноборони України

ЗСУ відбили атаки окупантів під Майорськом і Зайцевим і завдали ударів по їхніх складах боєприпасів, опорних пунктах і позиціях ЗРК – Генштаб

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу люди не постраждали – голова ОВА

Протиракетна оборона є пріоритетом для керівництва України – Зеленський

НАЗК склало протоколи про корупцію стосовно мера Чернігова та ще деяких чиновників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА